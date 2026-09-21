Las de hoy | 21 de septiembre de 2026

| 08:09 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV. Uno TV presenta las noticias principales este 21 de septiembre de 2026 La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el pasado 8 de septiembre que la administración de la presidenta Sheinbaum ha detenido a 67 mil 200 personas por distintos delitos de alto impacto. Alistan […]

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 21 de septiembre de 2026

  • El Universal: De 67 mil detenidos, solamente 37 mil acaban en prisión

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el pasado 8 de septiembre que la administración de la presidenta Sheinbaum ha detenido a 67 mil 200 personas por distintos delitos de alto impacto.

  • Reforma: Dan 244 mil millones de pesos a obras de AMLO

Alistan más subsidios a Tren Maya, Mexicana y Mundo Maya.

  • Excélsior: Acelerarían retiro de contenido en parodias y memes

Diputados prevén aprobar mañana, en comisiones, una reforma para obligar a proveedores de internet a bajar material con derechos de autor; anticipan multas de hasta 4.6 millones de dólares.

  • Milenio Diario: INE: sólo con denuncia se actuará ante adelantados de Morena y Acción Nacional

Taddei reconoce que “ya parecen candidatos” por sus acciones desplegadas y ratifica convenios con Meta y X para evitar uso de bots y noticias falsas.

  • La Jornada: Trump, abierto a reunirse con el presidente de Irán en la ONU

A ese país “más le vale comportarse”.

  • El Financiero: Consumo privado, motor del crecimiento en el primer semestre

El gasto de los hogares explicó la totalidad del avance del PIB de 1.1%; la inversión dejó de restar y pasó a terreno positivo.

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