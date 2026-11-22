Raphael fue hospitalizado de emergencia. Foto: Cuartoscuro

El cantante Raphael recibió el alta médica del hospital, luego de que fuera llevado de urgencias a un centro médico tras cancelar un concierto de forma inesperada en España.

A través de su cuenta de X, el cantante compartió un comunicado este 22 de noviembre por la mañana.

Aseguró que recibió el alta médica después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña.

“Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto”. @RAPHAELartista, X

Destacó que, tras las revisiones médicas pertinentes, “todo está bien” y ya se siente mucho mejor.

“Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”, indicó.

Asimismo, Raphael agradeció a la gente los mensajes de cariño y preocupación de sus seguidores.

Finalizó su mensaje diciendo: “Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien”.

¿Qué le ocurrió a Raphael?

De acuerdo con medios locales, el concierto fue cancelado de último momento, a unos minutos de que fuera a dar inicio. Los asistentes escucharon por los altavoces el anuncio de la cancelación del concierto.

Dieron a conocer que, según fuentes municipales, el cantante sufrió taquicardias y una fuerte subida de tensión poco antes de iniciar el evento musical, por lo que tuvo que ser trasladado al centro médico de manera urgente.

A los asistentes se les ofreció la devolución de su dinero desde la empresa donde se realizó la compra.

Por su parte, la productora de Raphael se disculpó con la gente por las molestias y agradeció su comprensión y cariño.

El accidente cerebrovascular que sufrió Raphael

En 2024, el “Cantante de Linares” sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a ser hospitalizado.

El artista de 83 años se encontraba grabando en aquella ocasión el especial de Navidad del programa “La revuelta”.

También tuvo que cancelar dos conciertos en ese momento que estaban programados para realizarse en el WiZink Center de Madrid.

En agosto de 2023, también canceló varios conciertos por una inflamación en las vías respiratorias que le había causado un resfriado.

Y a finales de julio del mismo año, suspendió eventos por problemas de voz que le había causado un resfriado.

Sin embargo, uno de los problemas de salud más serios que ha enfrentado el artista ha sido la cirrosis hepática, consecuencia de la hepatitis B, una condición que casi le cuesta la vida.

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