Habitantes de Guadalajara en Megamarcha por el Agua. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 22 de noviembre, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara participan en la cuarta Megamarcha por el Agua Limpia, una movilización que busca visibilizar los problemas de desabasto y contaminación del vital líquido, así como exigir justicia para las 39 personas detenidas durante las protestas de octubre.

La concentración comenzó desde temprano en el Parque Rojo, luego de una convocatoria difundida en redes sociales. Desde ahí, el contingente inició su recorrido por avenida Juárez y avanza hacia el centro de Guadalajara, donde se reporta su paso por las inmediaciones de Plaza de Armas y el Palacio de Gobierno.

Durante la movilización, los participantes portan mantas y pancartas con mensajes como “Queremos agua limpia en nuestras colonias” y “No a la privatización ¡Alto a la represión!”. También se escuchan consignas en defensa del acceso al agua, mientras la marcha transcurre de manera pacífica.

¿Cuál es la ruta de la marcha por el agua?

La movilización comenzó en el Parque Rojo, punto al que acudieron los participantes desde las primeras horas de este domingo.

El contingente de aproximadamente mil 200 personas avanza sobre avenida Juárez con dirección al centro de Guadalajara. Durante el recorrido, los manifestantes se dirigieron hacia Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, como parte de la protesta.

La convocatoria también señala como destino La Minerva, por lo que la marcha contempla avanzar hacia ese punto de la ciudad.

En videos que circulan en redes sociales como en la cuenta de X de La Coyotera Radio Comunitaria, se puede ver la manifestación avanzando sobre avenida Juárez.

¿Qué piden los manifestantes?

La cuarta marcha por el agua reúne distintas exigencias relacionadas con el servicio y la calidad del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre sus principales demandas está atender la falta de agua en las colonias y los reportes de contaminación, problemáticas que los participantes vinculan con la crisis que enfrenta el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Los manifestantes también expresan su rechazo a la privatización del servicio y piden que se garantice el acceso al agua limpia como un derecho humano.

Otra de las exigencias es que se haga justicia para las 39 personas detenidas en octubre, un punto que forma parte de la convocatoria de esta nueva movilización. Por ello, entre los mensajes que se observan durante el recorrido también aparece la consigna contra la represión.

La movilización se realiza bajo el llamado a defender el derecho humano al agua y exigir respuestas ante los problemas de suministro y calidad que denuncian habitantes de la metrópoli.

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