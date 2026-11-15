Detención de Gabito Ballesteros da un giro: FGR investiga arma localizada en camioneta

Foto: AFP

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación tras la detención del cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros, a quien identificó como Gabriel “N”, y otras cuatro personas en Querétaro. La investigación está relacionada con el aseguramiento de una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos dentro de una camioneta en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

El caso ocurrió después de que el intérprete ofreciera un concierto en la feria, el cual fue suspendido por presuntamente interpretar canciones que no estaban autorizadas por los organizadores.

Sin embargo, la investigación federal se centra en posibles delitos relacionados con la portación de un arma de fuego, así como desobediencia y resistencia de particulares, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.

Inicia #FGR investigación luego del aseguramiento de arma de fuego en Querétaro. https://t.co/5CJXAq8hYM pic.twitter.com/nilUaoBq80 — Querétaro (@FGR_Qro) November 14, 2026

¿Por qué investiga la FGR a Gabito Ballesteros?

La FGR informó que inició una investigación por la posible comisión del delito de portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de desobediencia y resistencia de particulares.

Según el Informe Policial Homologado, elementos de la Policía Estatal intervinieron en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, cuando cinco personas abordaron una camioneta en cuyo interior los agentes observaron un arma.

Durante la intervención fueron asegurados:

Una pistola.

Dos cargadores.

34 cartuchos.

Las autoridades pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a cinco personas identificadas como Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”.

La Fiscalía Federal en Querétaro realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido y verificar si existe un permiso para portar el arma localizada.

También deberá determinar la situación jurídica de las cinco personas.

¿Qué pasó durante el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

Antes de su detención, Gabito Ballesteros se presentó la noche del viernes 13 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

De acuerdo con el Comité Organizador, el cantante interpretó dos canciones que no estaban incluidas en el repertorio previamente autorizado.

Tras una primera intervención de personal de Inspección Municipal de El Marqués, el artista regresó al escenario, pero posteriormente interpretó “AMG”, colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma.

Por tal razón, las autoridades determinaron suspender definitivamente el espectáculo.

Después, el cantante realizó una transmisión en vivo en Instagram desde su vehículo, en la que cuestionó la presencia policial y sostuvo que había cumplido con los acuerdos establecidos para su presentación.

“¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté”, expresó.

¿Cuál es la situación jurídica de Gabito Ballesteros?

La FGR señaló que continúa con las investigaciones para determinar la situación jurídica de las cinco personas puestas a disposición.

Entre las diligencias pendientes está verificar la existencia de un permiso para portar el arma de fuego asegurada.

Hasta la emisión del comunicado, la Fiscalía no había informado una resolución definitiva sobre la situación jurídica de los involucrados.

La dependencia recordó que todas las personas mencionadas en la investigación se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

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