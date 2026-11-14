Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión: le exigían 10 mil dólares y revela el modus operandi

Eduardo Yanez habla de un intento de extorsión. Foto: AFP

El actor Eduardo Yáñez denunció un presunto intento de extorsión por 10 mil dólares, luego de recibir una videollamada de una mujer desconocida y posteriormente amenazas relacionadas con la difusión de imágenes que, según su versión, habrían sido manipuladas para perjudicarlo.

A través de un video publicado en sus redes sociales el viernes 13 de noviembre, el intérprete explicó cómo ocurrió el acercamiento y relató que otras dos personas se comunicaron con él para ofrecerle supuesta ayuda.

De acuerdo con su testimonio, los involucrados habrían utilizado una estrategia para presionarlo económicamente y evitar que se difundiera material que lo colocaría en una situación comprometedora.

¿Cómo comenzó el intento de extorsión contra Eduardo Yáñez?

Según relató el actor, todo comenzó la noche del jueves 12 de noviembre, cuando recibió una videollamada de una mujer identificada como Katy.

Al contestar, encontró a la mujer realizando actos de carácter sexual frente a la cámara, por lo que decidió terminar la comunicación inmediatamente.

Sin embargo, a la mañana siguiente recibió un mensaje de la misma persona, quien presuntamente le exigió 10 mil dólares a cambio de no publicar una imagen relacionada con aquella videollamada.

Yáñez explicó que el material habría sido alterado para hacerlo aparecer en una situación comprometedora.

Además, señaló que los presuntos extorsionadores utilizaron la imagen del rostro de una niña de aproximadamente nueve años para reforzar las amenazas.

El actor aseguró que no sabía cómo habían realizado las modificaciones y manifestó su preocupación por el contenido que pretendían difundir.

Un hombre se hizo pasar por Pedro Ferriz Híjar para ofrecerle ayuda

El relato de Eduardo Yáñez también incluye la participación de un hombre que se presentó con el nombre de Pedro Ferriz Híjar.

De acuerdo con el actor, este sujeto le aseguró que ya circulaba información sobre el supuesto incidente en redes sociales.

Sin embargo, Yáñez revisó las cuentas que le mencionaron y dijo que no encontró ninguna publicación relacionada con él.

Posteriormente, el hombre se ofreció a ayudarlo y le propuso ponerlo en contacto con un supuesto oficial de policía.

El intérprete aceptó escuchar la orientación, pero comenzó a desconfiar cuando habló con el presunto agente, pues identificó un acento que relacionó con República Dominicana.

Según su testimonio, el supuesto policía le insistía en que volviera a comunicarse con la mujer para negociar y llegar a un acuerdo económico.

¿Qué hizo Eduardo Yáñez para evitar la extorsión?

El actor contó que su asistente, Margarita, intervino cuando conoció lo que estaba ocurriendo y le recomendó no responder los mensajes ni continuar la comunicación con las personas involucradas.

Yáñez consideró que la mujer, el hombre que utilizó el nombre de Pedro Ferriz Híjar y el supuesto policía podrían actuar de manera coordinada.

También explicó que revisaron los números telefónicos desde los que recibió las comunicaciones y encontraron indicios de que algunas líneas estarían relacionadas con Santo Domingo, República Dominicana.

No obstante, esta información forma parte de las averiguaciones que el propio actor dijo haber realizado y no representa una confirmación oficial sobre la identidad o ubicación de los responsables.

Eduardo Yáñez pide tener cuidado con las llamadas desconocidas

Al compartir su experiencia, el protagonista de telenovelas aprovechó para advertir a sus seguidores sobre este tipo de engaños y recomendó no contestar llamadas de números que no tengan identificados.

“Tengan muchísimo cuidado cuando reciban llamadas que no reconozcan. Yo cometí la pendejada de contestar; pues no contesten”, expresó.

Además, pidió ayuda para hacer llegar el mensaje al verdadero Pedro Ferriz Híjar, pues aseguró que alguien estaba utilizando su nombre para contactarlo y ofrecerle una supuesta solución al problema.

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