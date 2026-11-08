La euforia electrónica hace vibrar el Estadio Azteca; así se vivió el regreso de Ultra a México

Festival Ultra a México Foto: Unotv

Después de ocho años de ausencia, el Festival Ultra regresó a tierras mexicanas para apoderarse de la explanada del Estadio Azteca y hacer retumbar a los miles de aficionados con los beats de los DJs que se presentaron.

Desde temprano, los fanáticos comenzaron a darse cita y a las afueras del inmueble ya podían verse los puestos con mercancía no oficial del evento, desde sudaderas y playeras con la cara de Hardwell o Sara Landry, hasta lentes, collares y los icónicos santitos de los artistas.

Ya dentro nos recibieron los tres escenarios, el principal con la icónica U que representa al festival, mientras Bautista se encargaba de abrir el show. Por su parte, en el escenario Resistance, Mariana BO nos demostró un poco de su talento.

Festival Ultra Foto: Uno tv

Con temas como “Vivaldi”, la mexicana brilló tocando su violín y causando la euforia del público, que brincaba al ritmo de su música.

Por su parte, la variedad de outfits de los fanáticos era muy grande, algunas mujeres con leotardos y transparencias bailaban, mientras que los hombres con playeras desabotonadas y bermudas paseaban entre los escenarios.

Algunos con máscaras del icónico Boris Brejcha se dejaban ver, mientras que otros descansaban para prepararse para los actos finales.

Poco a poco llegó el atardecer y los fanáticos, con una cerveza para hacer frente al calor, continuaban bailando mientras el sol comenzaba a ocultarse.

Laura van Dam, con el imponente Coloso de Santa Úrsula adornando su set, puso a bailar a los fanáticos mientras ella disfrutaba de su show en el tercer escenario del festival.

Festival Ultra Foto: Unotv

Poco a poco llegaba la noche, pero la energía no disminuía. Fue con ARTBAT que la euforia nocturna se desató, las luces del escenario principal brillaron intensamente y los visuales se proyectaron en las pantallas.

Su remix de “Enjoy the Silence” nos hizo corear a todos, hasta que llegó Boris Brejcha con su techno para llenarnos de una vibra mágica.

Marlon lo daba todo y salió acompañado de Mariana BO, quien también convivió con algunos de sus fanáticos, quienes presumieron sus fotos con ella en las redes sociales.

Hardwell y Sara Landry fueron los encargados de cerrar el espectacular regreso del Festival Ultra.

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