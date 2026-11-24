La dinámica migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos (EE.UU.) atraviesa una nueva etapa.

En Baja California, el programa Nuevos Comienzos brindará apoyo a 2 mil migrantes y personas retornadas durante los próximos 11 meses. Catholic Relief Services y la Coalición Pro-Defensa del Migrante pusieron en marcha la iniciativa para facilitar el acceso a documentos, educación y empleo.

¿Qué apoyos ofrece el programa Nuevos Comienzos?

El programa está dirigido a personas mexicanas y extranjeras y contará con la participación de albergues operados por organizaciones civiles en Baja California. El proyecto contempla:

Atención psicosocial para mil personas

para mil personas Apoyo educativo para 100 menores de edad

para 100 menores de edad Más de 150 vinculaciones laborales

Ayuda para tramitar los documentos necesarios para buscar empleo

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa contará con un financiamiento cercano a 500 mil dólares, aportados por Catholic Relief Services y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Albergues de Tijuana reportan una ocupación menor al 30%

Cada vez más personas optan por permanecer en México ante la incertidumbre de cruzar a Estados Unidos. En Tijuana, organizaciones civiles reportan una ocupación menor al 30% en los albergues. José Moreno Mena, presidente de la Coalición Pro-Defensa del Migrante, señaló que muchas personas siguen a la espera de lo que ocurra en Estados Unidos y que algunas quedaron estancadas en los programas de CBP One.

Aunque el flujo migratorio se ha reducido, las solicitudes de ayuda siguen siendo constantes. Diana Ortiz Villacorta Ramírez, directora municipal de Atención a la Persona Migrante, señaló que entre 50 y 70 personas acuden cada día para solicitar albergue o ayuda con trámites como actas de nacimiento y constancias de identidad.

El reto ahora no sólo es brindar refugio temporal, sino generar condiciones para que quienes decidan quedarse en México puedan acceder a empleo, vivienda y una oportunidad real de comenzar de nuevo.

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