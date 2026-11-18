Bertho, agente canino de la FESC está desaparecido.Foto:SSC Baja California/Archivo

Han pasado 14 días desde la desaparición de Bertho, un perro de la Unidad Canina K9 de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California, especializado en la detección de narcóticos.

El pastor belga malinois, de 2 años, fue visto por última vez el 3 de noviembre en la colonia Ampliación Nacionalista, en Mexicali, y desde entonces no se ha esclarecido cómo salió del lugar donde estaba resguardado.

El caso ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en las que se encontraba el agente canino, debido a que estaba bajo resguardo de Roberto Gálvez, funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que desempeña labores administrativas y cuya área de trabajo no corresponde a la operación de binomios caninos.

La desaparición de Bertho también ha puesto bajo escrutinio las explicaciones ofrecidas por autoridades estatales, pues inicialmente se señaló que el perro había escapado de su jaula, mientras que posteriormente se mencionó que se encontraba en adiestramiento.

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que continúa la búsqueda, aún existen interrogantes sobre el traslado del ejemplar, las condiciones de su alojamiento y las personas que tenían responsabilidad sobre su manejo.

Así es el agente canino Bertho y está especializado en detección

Bertho es un pastor belga malinois de 2 años, integrante de la Unidad Canina K9 de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. Su entrenamiento está enfocado en tareas de detección, por lo que forma parte de los ejemplares utilizados por la corporación para labores de apoyo en operativos de seguridad.

Entre sus características físicas destacan el pelaje negro, manchas cafés en el pecho y las patas, así como las orejas erguidas. Al momento de su desaparición llevaba un collar de cadena metálica.

El ejemplar cuenta con un chip, aunque la información proporcionada sobre este dispositivo señala que permite medir ciertos datos, pero no permite conocer su ubicación, por lo que no representa una herramienta para rastrearlo directamente.

Respecto a sus capacidades, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, aseguró públicamente que Bertho está especializado en la detección de narcóticos y aclaró que no es un perro entrenado para atacar personas, por lo que descartó que represente un peligro para la población.

Su preparación lo convierte en un agente canino destinado a tareas específicas de seguridad, distintas a las de un perro de ataque. Por ello, su desaparición no sólo implica localizar a un ejemplar de la corporación, sino recuperar a un elemento que cuenta con entrenamiento para participar en labores de detección.

¿Cómo desapareció Bertho, agente canino de la FESC?

Bertho desapareció la mañana del martes 3 de noviembre, en la colonia Ampliación Nacionalista, en Mexicali, Baja California. Desde ese momento, se desconoce su paradero y las circunstancias precisas en las que dejó de estar bajo resguardo.

Una de las primeras versiones sobre el caso apuntó a que el perro había salido de su jaula. Sin embargo, no se han esclarecido públicamente las condiciones en las que se encontraba el espacio donde debía permanecer, cómo pudo escapar ni quién supervisaba su seguridad en ese momento.

La situación tomó relevancia debido a que el agente canino K9 no se encontraba en instalaciones de su unidad especializada, sino en el domicilio de Roberto Gálvez, funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, de acuerdo con la información difundida, está vinculado a labores administrativas.

La desaparición motivó que integrantes de la corporación recurrieran a las redes sociales para solicitar apoyo en su localización. Roberto Gálvez también difundió mensajes para pedir información que ayude a encontrar al ejemplar.

Posteriormente, autoridades de seguridad señalaron que Bertho estaba en adiestramiento, aunque esta explicación abrió nuevas interrogantes sobre quién autorizó que permaneciera fuera de su unidad, dónde se realizaban las actividades y bajo qué protocolos se encontraba.

Hasta ahora, no se ha explicado públicamente de manera detallada la secuencia de acontecimientos que llevó a su desaparición.

Controversia ante la desaparición del agente canino Bertho

La desaparición de Bertho ha provocado cuestionamientos en redes sociales, sobre la manera en que un perro K9 con preparación especializada terminó bajo el resguardo de una persona que, según la información difundida, no estaba adscrita a un área operativa de manejo de agentes caninos.

El ejemplar se encontraba en el domicilio de Roberto Gálvez, identificado como funcionario administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vinculado a la expedición de constancias de antecedentes penales. Su función ha generado dudas sobre las razones por las que tenía bajo su cuidado a un perro perteneciente a una unidad especializada de la FESC.

Una de las interrogantes centrales es si existió una autorización para que Bertho permaneciera fuera de las instalaciones o del espacio destinado a su unidad y quién las emitió.

También se cuestionan las condiciones de seguridad en las que estaba alojado el agente canino, luego de que se señalara que habría escapado de una jaula. Hasta el momento, no se ha detallado cómo ocurrió esa salida ni qué mecanismos de supervisión estaban activos.

Otro punto que ha generado dudas es la información sobre su entrenamiento. Mientras Laureano Carrillo afirmó que Bertho está especializado en la detección de narcóticos y no en atacar personas, otras referencias sobre el ejemplar lo describen como un agente preparado para la detección de narcóticos y explosivos. Esta diferencia hace necesario precisar oficialmente cuáles eran sus capacidades operativas.

Las dudas se han extendido a redes sociales, donde usuarios cuestionan cómo pudo desaparecer un perro con preparación especializada y por qué estaba bajo el cuidado de una persona cuya función no corresponde al manejo de binomios caninos.

A 14 días de su desaparición, el caso de Bertho sigue sin resolverse. Las autoridades mantienen el llamado para aportar información que permita localizarlo, mientras permanecen pendientes las explicaciones sobre su resguardo, su salida del lugar donde se encontraba y las responsabilidades relacionadas con su desaparición.

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