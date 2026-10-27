¿Habrá apagones en Tijuana? CFE prepara operativo ante lluvias por El Niño

El Niño puede dañar con sus lluvias a Baja California. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Baja California, ante las posibles lluvias por el fenómeno de El Niño, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Tijuana y municipios cercanos para reducir fallas que puedan afectar el suministro en hogares, comercios y centros de trabajo.

Inicia operativo en Baja California

El operativo comenzó el sábado 24 de octubre e incluye labores preventivas y correctivas en líneas eléctricas, subestaciones y circuitos de distribución. De acuerdo con lo presentado por la CFE en una reunión con autoridades de Baja California, los trabajos abarcan ocho líneas de subtransmisión, cinco subestaciones y 72 circuitos.

Nos reunimos con representantes de la CFE y alcaldes para dar seguimiento al mantenimiento de la red eléctrica en Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, y mejorar la continuidad del servicio.



Desde el sábado 24 de octubre, 248 trabajadores de la CFE se encuentran realizando… pic.twitter.com/reGbomPo73 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 26, 2026

Para las intervenciones se contempla la participación de 248 trabajadores operativos, personal de las divisiones Norte y Noroeste de la CFE, así como equipos de Baja California y contratistas.

Las labores también requieren coordinación con autoridades municipales y estatales para facilitar el acceso a las zonas de trabajo, proteger a la población y retirar los residuos de las podas necesarias para mantener despejadas las líneas eléctricas.

El objetivo es mejorar la confiabilidad del servicio y prevenir afectaciones a la red ante las posibles lluvias. Sin embargo, la información difundida no detalla qué colonias serán intervenidas ni establece fechas para concluir los trabajos.

El operativo se revisó durante una reunión encabezada por la gobernadora Marina del Pilar, con la participación de representantes de la CFE y de los gobiernos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.

En sus redes sociales, Marina del Pilar indicó que la reunión es para dar seguimiento a los trabajos de en la red eléctrica en diversas zonas de Baja California.

“Nos reunimos con representantes de la CFE y alcaldes para dar seguimiento al mantenimiento de la red eléctrica en Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, y mejorar la continuidad del servicio”.

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