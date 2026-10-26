Detienen en Mexicali a “Isra”, objetivo prioritario ligado a los “Rusos”

El “Isra” de los “Rusos”. Foto: @GabSeguridadMX

En Mexicali, Baja California, Israel Leonel “N”, alias “Isra”, señalado como operador regional del grupo criminal los “Rusos”, vinculado al Cártel de Sinaloa, fue detenido durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. Era objetivo prioritario.

¿Qué se sabe de la detención del “Isra”?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones estatales.

Las autoridades identifican a “Isra” como un presunto operador con presencia en el Valle de Mexicali y en San Luis Río Colorado, Sonora. Además, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad y es considerado un objetivo prioritario por su probable participación en hechos de violencia en la región fronteriza.

En Mexicali, Baja California, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, detuvieron a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, identificado… pic.twitter.com/WQba3ZU9lg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2026

Entre los antecedentes que le atribuyen está su presunta relación con un ataque armado ocurrido en 2024 contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. También se le vincula con actividades de tráfico de drogas y con el secuestro de un intérprete musical, registrado en agosto de 2026 en Sonora.

El Gabinete de Seguridad señaló que la detención forma parte de las acciones para debilitar estructuras criminales que operan en la zona fronteriza

¿Qué dijo Marina del Pilar, gobernadora de Baja California?

La gobernadora, Marina del Pilar Ávila, emitió un mensaje en sus redes sociales sobre la detención del “Isra” en donde dijo “la coordinación entre autoridades permitió la detención de un objetivo prioritario en Mexicali”.

La coordinación entre autoridades permitió la detención de un objetivo prioritario en Mexicali, dando un paso importante en el combate al crimen organizado.



Todo nuestro agradecimiento al Gabinete de Seguridad Nacional, a la Defensa, Marina y la Guardia Nacional por su… https://t.co/HWK9Y7tHsN — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 26, 2026

“Todo nuestro agradecimiento al Gabinete de Seguridad Nacional, a la Defensa, Marina y la Guardia Nacional por su compromiso y trabajo por la seguridad de Baja California”.

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