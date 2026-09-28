“¡No estás solo!”: reciben a Ernesto Ruffo en su casa en Ensenada, Baja California

Ernesto Ruffo, fue gobernador de Baja California. Foto: Uno TV

Familiares y amigos recibieron este lunes en su domicilio de Ensenada, Baja California, al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del “Altiplano” para continuar su proceso penal bajo prisión domiciliaria. A su llegada, sus seres queridos le expresaron su respaldo con mensajes como “¡No estás solo!”, mientras esperaban su arribo desde las primeras horas del día.

#ALMOMENTO 🚨 “Debemos encontrarnos todos para buscar paz, orden y tranquilidad”, afirmó #ErnestoRuffo a su llegada a su casa en Ensenada, Baja California, tras más de 30 horas de traslado por carretera desde el penal de Almoloya, en el Estado de México.



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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonó el sábado el penal del “Altiplano”, en el Estado de México (Edomex), para trasladarse a Ensenada, donde continuará su proceso jurídico bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su domicilio.

La salida del Centro Federal de Readaptación Social el “Altiplano” ocurrió luego de que un juez autorizara modificar el lugar de cumplimiento de la medida cautelar durante una audiencia de casi dos horas y media. El traslado se realizó dentro del plazo de 48 horas establecido por la autoridad judicial.

¿Qué dice la FGR de la medida?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la decisión se tomó por razones humanitarias, luego de que la defensa argumentara que Ruffo es una persona adulta mayor y presenta problemas de salud. La dependencia aclaró que el cambio no implica la suspensión ni una modificación del proceso penal que enfrenta.

Entre las condiciones establecidas para cumplir la prisión preventiva en su domicilio se encuentra realizar una videollamada diaria con autoridades judiciales y entregar su pasaporte. Ruffo permanecerá sujeto a estas medidas mientras continúa el proceso por los delitos que se le imputan, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía reiteró que la modificación de la medida cautelar únicamente cambia el lugar donde se cumple la prisión preventiva y no altera el desarrollo del proceso penal, por lo que el exgobernador continuará sujeto a las determinaciones de la autoridad judicial.

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