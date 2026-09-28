Dron ruso impacta Academia de Ciencias de Ucrania: reportan un muerto y tres heridos; ve videos

Existe un saldo preliminar de tres personas heridas y una muerta. Foto: Reuters.

En un nuevo ataque, un dron ruso impactó contra la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, ubicada en la ciudad de Kiev, dejando al menos una persona muerta y tres heridos.

Durante la noche del 27 de septiembre, se activó una primera alerta por drones, de acuerdo con un comunicado del gobierno local.

URGENTE 🚨



UCRANIA BAJO ATAQUE



Un ataque ruso con drones contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en Kyiv deja al menos un muerto y varios heridos.



También reportan impactos en una farmacéutica y dos gasolineras de la capital. pic.twitter.com/pMrsN4wDx4 — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) September 28, 2026

Para las 05:46 horas del 28 de septiembre se emitió una segunda alerta por amenaza. A las 06:42, las autoridades reportaron el impacto de un dron en un edificio del distrito de Shevchenkivskyi.

Las autoridades informaron que el inmueble era de oficinas; sin embargo, las primeras imágenes del incidente permitieron identificarlo como la sede de la Academia Nacional de Ciencias.

‼️🇷🇺🇺🇦 Un dron alcanzó el edificio de la Academia Nacional de Ciencias en el centro de Kiev



Imágenes difundidas desde la capital muestran el momento del impacto. pic.twitter.com/cbY12mDlWg — El Ojo (@ElOjoEn) September 28, 2026

El impacto directo del UAV provocó un incendio en el edificio de tres pisos, por lo que se percibió una intensa columna de humo. Los videos muestran a una persona sosteniéndose en el marco de una de las ventanas del edificio para no ser consumida por las llamas.

Existe un saldo de tres personas heridas y una muerta por este ataque en la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, hasta el corte de esta edición. La víctima mortal sería una mujer, según primeros informes.

🇷🇺🇺🇦 | Un dron ruso impactó en el edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en el distrito Shevchenkivskyi del centro de Kiev. El ataque provocó un incendio y dejó al menos un muerto y varios heridos.

pic.twitter.com/E9OQnFMBd7 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 28, 2026

Piden intervención de la Unesco

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el ataque contra la Academia Nacional de Ciencias, pues “es una de las instituciones centrales de investigación científica de nuestro país y reúne a generaciones de investigadores ucranianos”.

La dependencia resaltó que Rusia sigue atacando sitios civiles en Ucrania y “dañando infraestructura esencial”.

The National Academy of Sciences of Ukraine is one of our country’s central institutions of scientific research, bringing together generations of Ukrainian researchers. Today, its building in the heart of Kyiv was hit by a Russian strike. A rescue operation is ongoing.



Russia… pic.twitter.com/PZftUUlDdZ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 28, 2026

“Cada ataque ruso debe recibir una respuesta firme y una mayor presión contra el agresor”, detalló.

Por ello, el Ministerio hizo un llamado a la Unesco “para que respalde a la comunidad científica de Ucrania y retire a Rusia su voz y sus derechos de voto dentro de la organización”.

Rusia intensifica ataques

Además, Rusia perpetró otros ataques simultáneos durante la madrugada del 28 de septiembre. En otra ofensiva, murieron al menos cuatro personas, entre ellas una menor de 12 años. Varios misiles y drones impactaron en distintas zonas de la capital ucraniana.

Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia lanzó 643 proyectiles, incluidos drones y bombas planeadoras, en un ataque que se prolongó durante varias horas.

Además, 40 personas resultaron heridas por bombardeos en las regiones de Sumi, Odesa, Zaporiyia, Cherkasi y Nicolaiev. Rusia justificó que su objetivo eran “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”.

Actualmente, Ucrania enfrenta una escasez de misiles interceptores Patriot, lo que aumenta el riesgo de sufrir más ataques aéreos. Donald Trump concedió las licencias necesarias para que Kiev fabrique dichos artefactos defensivos.

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