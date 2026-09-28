Dron ruso impacta Academia de Ciencias de Ucrania: reportan un muerto y tres heridos; ve videos
Rusia perpetró otros ataques simultáneos en zonas civiles durante la madrugada.
En un nuevo ataque, un dron ruso impactó contra la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, ubicada en la ciudad de Kiev, dejando al menos una persona muerta y tres heridos.
Durante la noche del 27 de septiembre, se activó una primera alerta por drones, de acuerdo con un comunicado del gobierno local.
Para las 05:46 horas del 28 de septiembre se emitió una segunda alerta por amenaza. A las 06:42, las autoridades reportaron el impacto de un dron en un edificio del distrito de Shevchenkivskyi.
Las autoridades informaron que el inmueble era de oficinas; sin embargo, las primeras imágenes del incidente permitieron identificarlo como la sede de la Academia Nacional de Ciencias.
El impacto directo del UAV provocó un incendio en el edificio de tres pisos, por lo que se percibió una intensa columna de humo. Los videos muestran a una persona sosteniéndose en el marco de una de las ventanas del edificio para no ser consumida por las llamas.
Existe un saldo de tres personas heridas y una muerta por este ataque en la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, hasta el corte de esta edición. La víctima mortal sería una mujer, según primeros informes.
Piden intervención de la Unesco
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el ataque contra la Academia Nacional de Ciencias, pues “es una de las instituciones centrales de investigación científica de nuestro país y reúne a generaciones de investigadores ucranianos”.
La dependencia resaltó que Rusia sigue atacando sitios civiles en Ucrania y “dañando infraestructura esencial”.
“Cada ataque ruso debe recibir una respuesta firme y una mayor presión contra el agresor”, detalló.
Por ello, el Ministerio hizo un llamado a la Unesco “para que respalde a la comunidad científica de Ucrania y retire a Rusia su voz y sus derechos de voto dentro de la organización”.
Rusia intensifica ataques
Además, Rusia perpetró otros ataques simultáneos durante la madrugada del 28 de septiembre. En otra ofensiva, murieron al menos cuatro personas, entre ellas una menor de 12 años. Varios misiles y drones impactaron en distintas zonas de la capital ucraniana.
Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia lanzó 643 proyectiles, incluidos drones y bombas planeadoras, en un ataque que se prolongó durante varias horas.
Además, 40 personas resultaron heridas por bombardeos en las regiones de Sumi, Odesa, Zaporiyia, Cherkasi y Nicolaiev. Rusia justificó que su objetivo eran “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”.
Actualmente, Ucrania enfrenta una escasez de misiles interceptores Patriot, lo que aumenta el riesgo de sufrir más ataques aéreos. Donald Trump concedió las licencias necesarias para que Kiev fabrique dichos artefactos defensivos.
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