Jubilados y pensionados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 28 de septiembre
Este lunes 28 de septiembre habrá varias movilizaciones en CDMX, destaca la de jubilados y pensionados del IMSS.
Este lunes 28 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 3 marchas
- 7 concentraciones
- 2 citas agendadas
- 1 rodada ciclista
- 6 eventos de esparcimiento
- 14 plantones
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marchas previstas
Jubilados y pensionados del IPN
- Hora: 10:00 horas.
- Punto de partida: Explanada del Palacio de Bellas Artes.
- Ruta/destino: Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil 31, Centro Histórico.
- Aforo estimado: 90 personas.
- Demanda: Exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado el 7 de septiembre de 2026, relacionado con el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación pendientes, así como reuniones y compromisos verificables con autoridades educativas.
- La movilización podría generar afectaciones en vialidades del Centro, particularmente conforme avance el contingente hacia la zona de la SEP.
Colectiva feminista “Mujeres de la Sal”
- Concentración: 11:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Revolución.
- Inicio de la marcha: 13:00 horas.
- Destino: Zócalo capitalino.
- Aforo estimado: 250 personas.
- Demanda: Defensa de la autonomía y exigencia de acceso al aborto legal y seguro, en el marco del 28S.
- La convocatoria señala el lema “Marchemos Juntas 28S”.
- Durante el recorrido podrían incorporarse otros colectivos feministas y realizarse pintas, según la agenda.
La convocatoria de “Mujeres de la Sal” también fue difundida públicamente para este 28 de septiembre, con reunión desde las 11:00 y salida a las 13:00 horas rumbo al Centro. LLa Cadera De Eva
Colectiva feminista “Rosas Rojas México”
- Hora: 14:00 horas.
- Punto de reunión: Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos.
- Destino: Zócalo capitalino.
- Aforo estimado: 350 personas.
- Demanda: “Acción Global por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”, para exigir la interrupción legal y gratuita del embarazo en América Latina y el Caribe.
- La agenda prevé que durante el recorrido se sumen otros colectivos feministas.
Concentraciones desde primeras horas
Colectiva feminista “Las Tonantzin”
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco”, en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 1150.
- Alcaldía: Iztacalco.
- Aforo: 20 personas.
- Motivo: Solicitar atención a un caso relacionado con la falta de facilidades de autoridades escolares para atender oportunamente una solicitud vinculada con una víctima de abuso.
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República.
- Aforo: 400 personas.
- Demanda: Exigir a autoridades federales y estatales el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrícola y el respeto a acuerdos previamente establecidos.
- La organización contempla la posibilidad de trasladarse posteriormente a alguna dependencia gubernamental para exigir atención a sus demandas.
Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad 1449, colonia Axotla, Álvaro Obregón.
- Aforo: 40 personas.
- Demanda: Acto de disculpa pública relacionado con un caso de una persona menor de edad que fue atropellada en avenida Río Churubusco en 2016.
Colectiva feminista “Las Con o Sin Capuchas”
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad Universitaria.
- Actividad: Concentración y posterior traslado.
- Hora prevista de salida: 11:30 horas desde la escultura “Los Bigotes”.
- Destino: Glorieta de la Joven de Amajac.
- Aforo: 150 personas.
- Motivo: Incorporarse a la movilización por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
Agrupación Juvenil Anticapitalista
- Primera concentración: 13:00 horas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
- Segunda actividad: 14:00 horas, Facultad de Filosofía y Letras.
- Aforo: 90 personas.
- Demanda: Jornada de lucha y “pañuelazos” por el aborto legal, seguro, libre y gratuito; también contempla exigencias relacionadas con presupuesto para salud, educación sexual y servicios de salud.
- Destino previsto: Incorporación a la movilización rumbo a la Glorieta de la Joven de Amajac.
Plataforma 4:20
La organización realizará una jornada itinerante desde las 12:00 horas:
- Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, Cuauhtémoc.
- Lugar 2: avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez.
- Lugar 3: avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.
- Aforo: 45 personas.
- Actividades: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 16:00 horas.
- Lugar: Exterior del Museo Memoria y Tolerancia, avenida Juárez 8.
- Aforo: 60 personas.
- Actividad: Evento político-cultural denominado “Pañuelazo #28S”, relacionado con la jornada por el aborto legal, seguro y gratuito.
- Organización en apoyo: Instituto RIA.
Citas agendadas y reuniones
Además de las marchas y concentraciones, la agenda contempla dos citas que podrían generar presencia de personas frente a dependencias gubernamentales:
- Gran Consejo de Anáhuaciden distintos contingentes del 28S y otras movilizaciones. Las condiciones viales pueden cambiar conforme se desarrollen las marchas, por lo que la información de la SSC y de las autoridades de tránsito
- 13:00 horas.
- Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1.
- Aforo: 30 personas.
- Solicitarán una mesa de trabajo para dar continuidad a la adjudicación de un predio en la alcaldía Coyoacán.
- Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón
- 18:00 horas.
- Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1.
- Aforo: 30 personas.
- Solicitarán atención respecto a la reubicación de la Línea 5 del Cablebús, debido a afectaciones que, señalan, tendrían en sus viviendas.
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