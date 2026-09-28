Jubilados y pensionados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 28 de septiembre

Movilizaciones en CDMX este 28 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 28 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Lunes 28 de Septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/dAJfMn17JX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 28, 2026

En total, están previstas:

3 marchas

7 concentraciones

2 citas agendadas

1 rodada ciclista

6 eventos de esparcimiento

14 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas previstas

Jubilados y pensionados del IPN

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Punto de partida: Explanada del Palacio de Bellas Artes.

Explanada del Palacio de Bellas Artes. Ruta/destino: Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil 31, Centro Histórico.

Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil 31, Centro Histórico. Aforo estimado: 90 personas.

90 personas. Demanda: Exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado el 7 de septiembre de 2026 , relacionado con el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación pendientes, así como reuniones y compromisos verificables con autoridades educativas.

Exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado el , relacionado con el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación pendientes, así como reuniones y compromisos verificables con autoridades educativas. La movilización podría generar afectaciones en vialidades del Centro, particularmente conforme avance el contingente hacia la zona de la SEP.

Colectiva feminista “Mujeres de la Sal”

Concentración: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Inicio de la marcha: 13:00 horas.

13:00 horas. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Aforo estimado: 250 personas.

250 personas. Demanda: Defensa de la autonomía y exigencia de acceso al aborto legal y seguro, en el marco del 28S .

Defensa de la autonomía y exigencia de acceso al aborto legal y seguro, en el marco del . La convocatoria señala el lema “Marchemos Juntas 28S” .

. Durante el recorrido podrían incorporarse otros colectivos feministas y realizarse pintas, según la agenda.

La convocatoria de “Mujeres de la Sal” también fue difundida públicamente para este 28 de septiembre, con reunión desde las 11:00 y salida a las 13:00 horas rumbo al Centro. L La Cadera De Eva

Colectiva feminista “Rosas Rojas México”

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Punto de reunión: Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos.

Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Aforo estimado: 350 personas.

350 personas. Demanda: “Acción Global por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”, para exigir la interrupción legal y gratuita del embarazo en América Latina y el Caribe.

“Acción Global por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”, para exigir la interrupción legal y gratuita del embarazo en América Latina y el Caribe. La agenda prevé que durante el recorrido se sumen otros colectivos feministas.

Concentraciones desde primeras horas

Colectiva feminista “Las Tonantzin”

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco”, en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 1150.

Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco”, en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 1150. Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Aforo: 20 personas.

20 personas. Motivo: Solicitar atención a un caso relacionado con la falta de facilidades de autoridades escolares para atender oportunamente una solicitud vinculada con una víctima de abuso.

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República.

Monumento a la Revolución, Plaza de la República. Aforo: 400 personas.

400 personas. Demanda: Exigir a autoridades federales y estatales el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrícola y el respeto a acuerdos previamente establecidos.

Exigir a autoridades federales y estatales el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrícola y el respeto a acuerdos previamente establecidos. La organización contempla la posibilidad de trasladarse posteriormente a alguna dependencia gubernamental para exigir atención a sus demandas.

Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad 1449, colonia Axotla, Álvaro Obregón.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad 1449, colonia Axotla, Álvaro Obregón. Aforo: 40 personas.

40 personas. Demanda: Acto de disculpa pública relacionado con un caso de una persona menor de edad que fue atropellada en avenida Río Churubusco en 2016.

Colectiva feminista “Las Con o Sin Capuchas”

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad Universitaria.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad Universitaria. Actividad: Concentración y posterior traslado.

Concentración y posterior traslado. Hora prevista de salida: 11:30 horas desde la escultura “Los Bigotes”.

11:30 horas desde la escultura “Los Bigotes”. Destino: Glorieta de la Joven de Amajac.

Glorieta de la Joven de Amajac. Aforo: 150 personas.

150 personas. Motivo: Incorporarse a la movilización por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Agrupación Juvenil Anticapitalista

Primera concentración: 13:00 horas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

13:00 horas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Segunda actividad: 14:00 horas, Facultad de Filosofía y Letras.

14:00 horas, Facultad de Filosofía y Letras. Aforo: 90 personas.

90 personas. Demanda: Jornada de lucha y “pañuelazos” por el aborto legal, seguro, libre y gratuito; también contempla exigencias relacionadas con presupuesto para salud, educación sexual y servicios de salud.

Jornada de lucha y “pañuelazos” por el aborto legal, seguro, libre y gratuito; también contempla exigencias relacionadas con presupuesto para salud, educación sexual y servicios de salud. Destino previsto: Incorporación a la movilización rumbo a la Glorieta de la Joven de Amajac.

Plataforma 4:20

La organización realizará una jornada itinerante desde las 12:00 horas:

Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, Cuauhtémoc. Lugar 2: avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez.

avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez. Lugar 3: avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.

avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero. Aforo: 45 personas.

45 personas. Actividades: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Exterior del Museo Memoria y Tolerancia, avenida Juárez 8.

Exterior del Museo Memoria y Tolerancia, avenida Juárez 8. Aforo: 60 personas.

60 personas. Actividad: Evento político-cultural denominado “Pañuelazo #28S” , relacionado con la jornada por el aborto legal, seguro y gratuito.

Evento político-cultural denominado , relacionado con la jornada por el aborto legal, seguro y gratuito. Organización en apoyo: Instituto RIA.

Citas agendadas y reuniones

Además de las marchas y concentraciones, la agenda contempla dos citas que podrían generar presencia de personas frente a dependencias gubernamentales:

Gran Consejo de Anáhuac iden distintos contingentes del 28S y otras movilizaciones. Las condiciones viales pueden cambiar conforme se desarrollen las marchas, por lo que la información de la SSC y de las autoridades de tránsito 13:00 horas. Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Aforo: 30 personas. Solicitarán una mesa de trabajo para dar continuidad a la adjudicación de un predio en la alcaldía Coyoacán.

iden distintos contingentes del 28S y otras movilizaciones. Las condiciones viales pueden cambiar conforme se desarrollen las marchas, por lo que la información de la SSC y de las autoridades de tránsito Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón 18:00 horas. Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Aforo: 30 personas. Solicitarán atención respecto a la reubicación de la Línea 5 del Cablebús, debido a afectaciones que, señalan, tendrían en sus viviendas.



Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.