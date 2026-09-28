Las de hoy | 28 de septiembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 28 de septiembre de 2026

El Universal: Directora de Radio Educación, con ingresos de 25 mdp

Fernanda Tapia, directora de Radio Educación, percibe al año un millón 845 mil pesos, pero en su declaración patrimonial 2025 reporta ingresos por más de 25 millones, de los cuales 3.8 millones son servicios a la par por ser funcionaria.

Reforma: Atrae FGR por lavado a cliente de Samuel

Pone Fiscalía lupa a empresa y pago de 15 mdp a despacho de gobernador de NL.

Milenio Diario: Sheinbaum: “Nueva Constitución” blindó soberanía y política social

Reforma popular. “Tenemos una norma fundamental acorde con estos tiempos” que revirtió años de neoliberalismo y fortaleció la democracia y la rectoría del Estado, dice en el Zócalo ante 200 mil personas.

La Jornada: “La actual Legislatura es el Congreso Constituyente de la 4T”

Sheinbaum rechaza injerencia.

Excélsior: “El pueblo es el único dueño de la soberanía”

Ante un Zócalo lleno, la presidenta Sheinbaum aseguró que rendir cuentas es obedecer a la gente y equiparó a la actual Legislatura con un Constituyente que impulsa la transformación.

El Financiero: Descarta Banxico presiones en precios por peso

Victoria Rodríguez. Aún se anticipa una reducción gradual de la inflación al 3%.

El Economista: Agosto, el mejor mes para el empleo formal; se crearon 672,313 plazas

Servicios fue el sector más dinámico; industria dio frenón.

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