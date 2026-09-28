Irán descarta negociar con EE. UU. tras rechazo de Trump a sus condiciones

Foto: AFP/Reuters

El régimen de Irán no tiene previstas conversaciones con Estados Unidos para destrabar las negociaciones sobre un acuerdo de paz, después de que Donald Trump rechazó sus peticiones.

Así lo indicó Irna, la agencia de noticias iraní, este lunes 28 de septiembre. Resaltó que “la delegación iraní presente en Nueva York [en la Asamblea General de la ONU] no tiene previsto negociar con Estados Unidos”, de acuerdo con una fuente.

La agencia iraní indicó que la República Islámica ya había compartido con Washington su punto de vista y peticiones para lograr una negociación que permitiera el eventual fin de la guerra.

“Los puntos de vista y las posiciones de la República Islámica de Irán fueron comunicados de forma clara y explícita a la parte estadounidense el martes pasado por medio de un mediador catarí”, añadió.

Sin lograr negociaciones con Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU, la delegación de Irán regresará a Teherán el próximo martes 29 de septiembre.

Las propuestas rechazadas por Donald Trump

El 25 de septiembre, el canciller iraní, Abás Araqchi, dio a conocer un plan, conformado por siete peticiones para iniciar una breve tregua y reabrir el estrecho de Ormuz, durante su presencia en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Entre las peticiones, destacan:

La liberación de activos iraníes congelados, por un valor de al menos 12 mil millones de dólares.

El levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.

Fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Cese de las hostilidades en Yemen.

Permitir el manejo de uranio.

Al día siguiente, Donald Trump rechazó esas condiciones. Con respecto al uranio, aseveró que “Irán no puede tener un arma nuclear”, aunque el régimen ha asegurado en anteriores ocasiones que el uranio sería para fines civiles.

Pese a ese rechazo, el presidente estadounidense dijo que esperaba reanudar las conversaciones con Irán durante la última semana de diciembre.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer”, afirmó.

Suspenden vuelos en Irán

Mientras tanto, el 23 de septiembre entraron en vigor las sanciones de Washington a la industria aérea de Irán. Las principales aerolíneas de dicho país tuvieron que cancelar vuelos.

Por ello, el régimen presentó una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), confirmó el director de aviación civil iraní, Abuzar Shirudi.

“Irán ha (…) presentado una protesta oficial ante la Organización de Aviación Civil Internacional para defender los derechos legítimos del sector aéreo y contrarrestar las restricciones ilegales impuestas por Estados Unidos”, declaró.

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