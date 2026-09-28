Familiares y amigos esperan a Ernesto Ruffo en su casa de Ensenada

Amigos y familiares esperan a Ernesto Ruffo. Foto: Alberto Elenes

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, salió este sábado del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, para continuar su proceso penal bajo prisión domiciliaria en Ensenada. Familiares y amigos permanecen en su domicilio a la espera de su llegada.

Su hija, Verónica Ruffo, permanece desde la madrugada en el lugar. De acuerdo con la información recibida por la familia, el exgobernador ya se encontraba en traslado por la zona de La Rumorosa, con dirección a Ensenada.

¿Por qué Ernesto Ruffo seguirá su proceso en prisión domiciliaria?

La defensa de Ruffo Appel promovió diversos recursos legales para modificar la medida cautelar y permitir que enfrentara el proceso desde su domicilio.

Entre los argumentos presentados estuvieron su edad, 74 años, y sus condiciones de salud. Los abogados también señalaron presuntas irregularidades durante su detención y reclusión y sostuvieron que no existía riesgo de fuga.

De acuerdo con información difundida después de la resolución judicial, la defensa acreditó padecimientos cardiacos, hipertensión, colesterol elevado y problemas de movilidad derivados de una cirugía.

La familia también informó que durante su permanencia en el Altiplano perdió más de seis kilos.

¿Qué medidas deberá cumplir Ernesto Ruffo?

Un juez modificó la medida cautelar y ordenó que Ruffo continúe su proceso penal bajo prisión domiciliaria.

La resolución contempla vigilancia de la Guardia Nacional, comunicación diaria con las autoridades y otras restricciones mientras continúa el proceso judicial.

¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?

Ruffo Appel enfrenta un proceso relacionado con una investigación por su probable participación en delitos de contrabando de combustible y delincuencia organizada.

La defensa sostiene su inocencia y mantiene recursos legales relacionados con la vinculación a proceso.

Mientras tanto, en Ensenada, Baja California, familiares y amigos permanecen en el domicilio del exgobernador a la espera de su llegada, luego de su salida del penal del Altiplano.

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