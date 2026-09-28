A las Nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 28 de septiembre de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
✔️ Huracán Polo impactará con lluvias, viento y oleaje a Baja California Sur y Sonora.
✔️ Se forma la tormenta tropical Rachel en el Pacífico mexicano.
✔️ Asesinan a dos estudiantes más de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
✔️ Ernesto Ruffo sale del Penal del Altiplano; continuará su proceso en prisión domiciliaria.
✔️ Papa León XIV lanza un contundente mensaje contra la eutanasia.
✔️ Tormenta golpea el noreste de Estados Unidos; deja una persona muerta y a miles sin electricidad.
✔️ Rafael Márquez debuta al frente de la Selección Mexicana con empate ante Colombia; Gilberto Mora marca un golazo.
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