A las Nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 28 de septiembre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ Huracán Polo impactará con lluvias, viento y oleaje a Baja California Sur y Sonora.

✔️ Se forma la tormenta tropical Rachel en el Pacífico mexicano.

✔️ Asesinan a dos estudiantes más de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

✔️ Ernesto Ruffo sale del Penal del Altiplano; continuará su proceso en prisión domiciliaria.

✔️ Papa León XIV lanza un contundente mensaje contra la eutanasia.

✔️ Tormenta golpea el noreste de Estados Unidos; deja una persona muerta y a miles sin electricidad.

✔️ Rafael Márquez debuta al frente de la Selección Mexicana con empate ante Colombia; Gilberto Mora marca un golazo.

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