Aplican clases a distancia en 3 municipios de Chihuahua por fuertes lluvias

Clases a distancia. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Chihuahua aplicará la modalidad de clases a distancia en 3 municipios del estado debido a las fuertes lluvias pronosticadas en la región norte durante los próximos días. A los padres de familia se les pide acatar esta indicación para proteger a los estudiantes.

Aplican clases a distancia en el norte de Chihuahua por fuertes lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta por el pronóstico de fuertes lluvias en la zona norte del estado, por este motivo se tomó la decisión de aplicar la modalidad de clases de distancia en los municipios de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

La medida entró en vigor el día de ayer, martes 23 de septiembre y se mantendrá durante todo el día de hoy. Todos los niveles académicos, desde preescolar hasta universidades, deben acatar la disposición.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, mencionó que estas acciones buscan proteger la integridad física de los estudiantes y personal docente.

“La SEyD agradece la comprensión, solidaridad y el valioso apoyo de madres, padres de familia y tutores, pues el bienestar de la comunidad estudiantil es el objetivo central de esta determinación. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales”, escribió el Gobierno de Chihuahua mediante un comunicado.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, las actividades escolares se reanudarán a partir del jueves 24 de septiembre.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Chihuahua?

Protección Civil de Chihuahua señaló que para este miércoles se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (25.1 a 50 mm) en las regiones centro y noroeste. En el resto del estado se pronostican de dispersas a moderadas con chubascos. Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.