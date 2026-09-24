Chihuahua reabre frontera con EE.UU. para exportación de ganado tras casi 2 años de cierre

Se reabre frontera para comercio de ganado. Foto: Josué Serna

Hoy se concretó la reapertura de la frontera entre Chihuahua y Estados Unidos (EE.UU.) para la exportación de ganado en pie en la frontera entre Santa Teresa, Nuevo México y Jerónimo, Chihuahua; tras permanecer cerrada durante casi dos años a causa de la contingencia sanitaria generada por el gusano barrenador.

Se restablece comercio

Este restablecimiento del comercio bilateral representa un hito sin precedentes recientes, siendo apenas la tercera ocasión en más de 120 años en que se interrumpe el flujo ganadero en la entidad, sumándose únicamente a la Revolución Mexicana y a la emergencia por la fiebre aftosa.

“La verdad que es un día para la historia de Chihuahua. Fue un momento histórico esta reapertura y esta decisión y colaboración entre autoridades americanas y mexicanas de poder superar la contingencia y establecer un protocolo para que esto se restableciera”, dijo el presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, Álvaro Bustillos.

El impacto de este reinicio de operaciones resulta determinante para la estructura social y económica del campo chihuahuense, donde el 90% de los integrantes del sector son pequeños ganaderos de comunidades rurales que dependen directamente de esta actividad como su medio fundamental de vida.

¿En qué se beneficia el comercio?

La oportunidad de comercializar los ejemplares en el mercado estadounidense permite alcanzar un precio promedio de 4 dólares por libra, alrededor de 2 mil 300 dólares por cabeza, cifra que duplica el ingreso que los productores perciben al destinar su ganado al mercado de consumo nacional.

“En Chihuahua podemos dar un ejemplo del 90% de los ganaderos son pequeños ganaderos que dependen y viven de esto, especialmente los sectores más rurales del estado, donde la ganadería es su forma de vivir. Y el hecho de tener un valor agregado a dónde comercializar, pues esto les cambia la vida”, añadió Bustillos.

Para cumplir con las exigencias del nuevo protocolo sanitario, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua invirtió 150 millones de pesos en adecuar sus instalaciones cuarentenarias, implementando dobles cercos perimetrales e instalando centros de preinspección espejo bajo supervisión de las autoridades mexicanas.

A lo largo del periodo de cierre, el sector enfrentó un costo de oportunidad estimado en más de un billón de dólares por año, al haberse dejado de enviar al extranjero cerca de 1.2 millones de cabezas de ganado.

“No perdimos. Fue un costo de oportunidad de poderlo haber comercializado a Estados Unidos. Échale del ganado que se dejó de comercializar a la exportación, que fueron un millón 200 mil cabezas, más de un billón de dólares perdimos por año de estar cerrados”, finalizó Bustillos.

Las actividades fronterizas comenzaron hoy con un lote inicial de prueba compuesto por 500 ejemplares de razas inglesas como Angus y Charolais.

Se calcula un ritmo inicial de registro de 10 mil animales semanales dentro de un inventario de 150 mil cabezas listas para cruzar, con la meta operativa de alcanzar una capacidad diaria de 2 mil 500 cabezas en estrecha coordinación entre SENASICA, SADER, el Gobierno del Estado, CBP y la Asociación de Ganaderos de Texas.

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