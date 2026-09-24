Chihuahua mantiene clases a distancia en municipios del norte; ¿cuándo regresan a las aulas?

Clases en línea en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno del estado de Chihuahua mantiene la modalidad a distancia en la zona norte debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la zona norte. A los padres de familia se les pide estar al pendiente de las vías oficiales para conocer más actualizaciones sobre el tema.

Se mantienen clases en línea en el norte de Chihuahua

Por tercer día consecutivo las autoridades de Chihuahua optaron por realizar clases en línea en la región norte del estado. En los últimos días se han presentado fuertes precipitaciones en varias partes de la entidad, por lo que se tomaron medidas para proteger a los estudiantes y al personal docente.

La Secretaría de Educación y Deporte se mantiene en comunicación con Protección Civil y las Secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para darle seguimiento a las condiciones climáticas y reanudar las clases presenciales

¿Cuándo se reanudan las clases presenciales?

Hasta el momento no hay una fecha oficial para reanudar actividades presenciales en las escuelas del norte de Chihuahua. Este jueves se analizará si ha mejorado el clima y por la tarde se informará si continúa la modalidad en línea.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Chihuahua para este jueves?

Para el día de hoy se mantiene el pronóstico de precipitaciones en distintas regiones de Chihuahua. Se esperan lluvias moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros en la mayor parte del territorio estatal, principalmente en:

Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes

Galeana

Madera

Temósachic

Matachí

Namiquipa

Bachíniva

Balleza

Julimes

La Cruz

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