Vinculan a proceso a exfiscal de Chihuahua, César “N”, por ejercicio ilegal del servicio público

El exfiscal de Chihuahua, César “N”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El exfiscal de Chihuahua, César “N”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Sin embargo, un juez determinó no procesarlo por el delito de coalición, tras analizar los argumentos presentados durante la audiencia.

La audiencia se realizó en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, donde el exfuncionario participó de manera virtual, mientras que los integrantes de su defensa acudieron de forma presencial.

Fijan dos meses para la investigación complementaria

Tras revisar los argumentos de las partes, el juez consideró que existen datos suficientes para presumir la probable comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Por ello, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo vigentes las medidas cautelares impuestas previamente al exfiscal de Chihuahua.

César “N” permanece recluido en El Altiplano

César “N” compareció a distancia debido a que desde el pasado 19 de octubre permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex).

En ese centro penitenciario enfrenta este proceso judicial, mientras continúan las investigaciones en su contra.

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