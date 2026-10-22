Fiscalía desmiente publicación sobre la muerte de un agente de EE.UU. en Chihuahua

FGE desmiente muerte de agente de EE.UU. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua desmintió una nota periodística sobre la muerte de Richard Halliday, agente de Estados Unidos (EE.UU.), ocurrida en 2025 mientras realizaba operaciones en Ciudad Juárez.

El reportaje señala que la gobernadora Maru Campos tenía conocimiento de las operaciones de EE.UU. en territorio mexicano por lo menos un año antes del operativo contra un narcolaboratorio ubicado en El Pinal, en el que fallecieron dos agentes de la CIA.

Denuncian a Maru Campos ante la FGR por muerte Richard Halliday en Chihuahua

De acuerdo con la información publicada por Grupo Animal, familiares de Richard Halliday presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Maru Campos, relacionada con la muerte del agente de EE.UU.

Richard Halliday falleció “en cumplimiento de su deber”, mientras realizaba operaciones en Ciudad Juárez, en 2025. Presuntamente, fue asesinado como represalia por haber expuesto una red de tráfico vinculada con el narcotráfico.

La denuncia pide que se investigue a la gobernadora por tener conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, por lo menos desde hace un año. También se menciona que participó en un esquema de coordinación no autorizado con agencias internacionales.

Recordemos que la FGR tiene un proceso en contra de César “N”, exfiscal de Chihuahua, acusado de traición a la patria por su presunta participación en el operativo realizado en El Pinal.

FGE desmiente nota sobre la muerte de Richard Halliday, agente de EE.UU.

Mediante un comunicado, la FGE de Chihuahua desmintió la nota de Grupo Animal sobre la denuncia contra Maru Campos y la muerte de Richard Halliday. La versión de las autoridades menciona que el agente estadounidense no falleció durante su estadía en el estado.

En octubre de 2020, Robert Benjamin Halliday reportó la desaparición de su hijo ante el Ministerio Público de Ciudad Juárez; el señor mencionó que su hijo pertenecía al Ejército de los Estados Unidos y estaba adscrito a la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, y sospechaba que pudiera encontrarse en Chihuahua.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Richard Halliday cruzó la frontera hacia Ciudad Juárez el 28 de marzo de 2020 y a los pocos minutos regresó a El Paso. Posteriormente no existen registros de su ingreso al estado.

“El 24 de abril de 2024, el Ejército de los Estados Unidos informó a la familia Halliday el cambio de estatus del soldado Richard Halliday de desaparecido a fallecido,y determinó que su muerte ocurrió el 23 de julio de 2020, el día en que fue visto por última vez en Fort Bliss”, añadió la Fiscalía.

La FGE señala que ninguno de estos reportes ubican a Halliday en Chihuahua en 2025, como menciona la nota, y descarta su relación con el operativo en El Pinal, ocurrido años después de su fallecimiento.

“Tampoco consta que tuviera la calidad de agente de alguna corporación o agencia”, añadió la Fiscalía.

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