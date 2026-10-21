A 6 meses del operativo en El Pinal, Chihuahua, el narcolaboratorio sigue asegurado por la FGR

Narcolaboratorio de El Pinal sigue bajo resguardo de la FGR. Foto: Gob de Chihuahua

A seis meses de haber asegurado y desmantelado un megalaboratorio de droga sintética en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en el estado de Chihuahua, el lugar continúa bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual lleva a cabo una investigación entorno a lo ocurrido entre el 16 y 17 de abril del presente año.

El operativo en el que habría participado la CIA

El operativo tomó gran relevancia debido a la presunta participación de agentes de la CIA, quienes habrían acudido al operativo sin contar con la autorización del Gobierno de México para actuar en territorio nacional.

La movilización estuvo a cargo de la Fiscalía General de Chihuahua (FGE) con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y con apoyo del Ejército Mexicano.

Una vez concluida la acción policial, un convoy partió hacia la ciudad de Chihuahua; sin embargo, en el trayecto, una unidad de la AEI cayó a un barranco y murieron cuatro personas, incluyendo a dos agentes extranjeros.

Fiscal de Chihuahua renuncia a su cargo

Esto derivó en la renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien hoy es acusado de traición a la patria, señalándolo como la persona que habría autorizado, de manera ilegal, la participación de los elementos de la CIA en suelo mexicano.

En su momento, la FGR informó que, tras el operativo realizado por la FGE, se logró el aseguramiento de 55 mil litros de precursores químicos, más de 50 toneladas de material sólido para la creación de droga y 2 mil litros de metanfetamina.

Hay dos procesos judiciales

Actualmente, se llevan a cabo dos procesos judiciales entorno a dicho operativo.

El primero de ellos es la investigación por el laboratorio y sus operadores, presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en esa región serrana.

El otro proceso penal es en contra del exfiscal César Jáuregui, por la presencia de los extranjeros en el operativo.

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