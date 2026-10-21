Dictan prisión preventiva a César “N”, exfiscal de Chihuahua; permanecerá en el Altiplano

César “N”, acusado de traición a la patria. Foto: Carlos Vera

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de César “N”, exfiscal del estado de Chihuahua, a quien acusan del delito de traición a la patria, por su presunta participación en el operativo en el que fallecieron dos agentes de la CIA.

Dictan prisión preventiva en contra de César “N”

Esta madrugada, el juez de control federal con sede en El Altiplano le estableció la medida cautelar de prisión preventiva a César “N”, exfiscal de Chihuahua, por el delito de traición a la patria.

Luego de un receso de 12 horas, la audiencia se retomó pasadas las nueve de la noche de ayer martes y concluyó a las cuatro y media de la mañana de este miércoles. El juez le estableció la medida cautelar y otorgó la duplicidad del plazo a petición de la defensa, por lo que será hasta el próximo sábado que se realizará la audiencia de vinculación a proceso.

¿Qué pasó con César “N”?

César “N” fue ingresado el pasado lunes 19 de octubre al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, El Altiplano, luego de que fue detenido en Chihuahua tras culminar una audiencia en la que se le permitió llevar el proceso en libertad condicional. En esa audiencia, del fuero común, el exfiscal es señalado por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

A César “N” se le establecieron los delitos tanto del fuero federal como del común luego de que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieran en un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara.

Posteriormente, se dio a conocer que los agentes participaron en un operativo para desmontar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinar, del municipio de Morelos en Chihuahua, sin las autorizaciones correspondientes.

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