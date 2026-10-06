Activan Alerta Púrpura por lluvias en Magdalena Contreras, Naranja en 1 alcaldía y Amarilla en 4

Activan alerta púrpura en por lluvias intensas esta noche. FOTO: Cuartoscuro

Ante la persistencia de lluvias en la Ciudad de México, autoridades capitalinas activaron la Alerta Púrpura en Magdalena Contretras, así como Amarilla en otras cinco alcaldías, mientras se prevé que continúen las precipitaciones.

La alcaldía Magdalena Contreras se encuentra en alerta por lluvias intensas con acumulaciones mayores a 70 mm, según el aviso emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. El periodo de riesgo se extiende desde las 20:40 hasta las 2:00 horas del 5 de octubre del 2026.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026, en la demarcación: @ALaMagdalenaC.



Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se mantiene… pic.twitter.com/RzXxg1JvmN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX con alerta por lluvias?

De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), hasta las 22:00 horas habrá tres alertas activas en seis demarcaciones capitalinas:

Aquí tienes el desglose de las alcaldías con alerta:

Alcaldías en Alerta

Alerta Púrpura: (más de 70 mm) Magdalena Contreras

Alerta Naranja (entre 30y 49 mm): Tlalpan

Alerta Amarilla (Entre 15 y 29mm): Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón Xochimilco Milpa Alta



De igual forma, la dependencia acotó que se observan lluvias de intensidad débil a moderada en: Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se prevé que las lluvias continúen durante la noche en la Ciudad de México.

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