Turibus del Terror recorrerá edificios embrujados de CDMX; conoce precio, horarios y días de octubre y noviembre

Turibus ofrece paseo del terror. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Aprovechando que ya se acerca la temporada de Halloween y Día de Muertos, el Turibus del Terror ofrece una experiencia única en la que podrás conocer los rincones más espeluznantes de la Ciudad de México (CDMX). El recorrido estará disponible por tiempo limitado.

¿Qué incluye el paseo en el Turibus del Terror?

Traslado a las casonas del terror a bordo del Turibus (ida y regreso).

Cena snack (hamburguesa con papas y bebidas).

Visita al Hotel Posada del Sol, la Casa Negra, la Casona de Fidel y la Casa del País de los Duendes.

Coordinador de grupo.

Seguro de viajero a bordo de la unidad Turibus.

De acuerdo con los organizadores del paseo, se trata de una experiencia única que combina aventura, entretenimiento, historia y leyendas en un ambiente cargado de emoción y suspenso”.

Además de las visitas guiadas, el recorrido también ofrece convivencias con personajes temáticos, dinámicas interactivas, actividades, y más sorpresas

Precio del Turibus del Terror

El paseo en el Turibus del Terror tiene una tarifa única de 799 pesos, sin descuento para los niños menores de 12 años o los adultos mayores con su credencial del Inapam. Los boletos se pueden adquirir en línea, en la página oficial del servicio.

Fechas en las que estará disponible

Octubre: 03, 04, 09, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31.

03, 04, 09, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31. Noviembre: 01 y 02.

Más información y recomendaciones para los visitantes

El recorrido comienza a las 19:00 horas y tiene una duración aproximada de 4 horas. A los asistentes se les pide llegar media hora antes al Ángel de la Independencia, el punto de abordaje.

También es importante conservar en todo momento el boleto y brazalete, ya que si se pierde cualquiera de ellos será necesario pagar nuevamente el costo de la actividad.

Otras recomendaciones:

Ropa y calzado cómodos

Chamarra o suéter

Gorra o sombrero

Efectivo y/o tarjeta para la compra de alimentos y souvenirs

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