Detienen en Tlalpan a dos hombres acusados de golpear a agentes de Tránsito de la SSC; video se viralizó

Sujetos detenidos por agredir a elementos de la SSC-CDMX. Foto: SSC-CDMX

Dos hombres fueron detenidos en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), luego de que presuntamente agredieran física y verbalmente a elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaban labores de vialidad y prevención.

Video de la agresión

Los hechos ocurrieron en la Calzada Acoxpa, en la colonia Ex Ejido de Tepepan, luego de que los agentes detectaran un vehículo blanco que posiblemente había cometido una infracción al Reglamento de Tránsito.

‼️Golpiza a #Policias de #Transito la noche del sábado 3 octubre

en Prolg. Div. del Norte y Acoxpa



Detuvieron un vehículo AVEO x una infracción al Reglamento de Tránsito



Sus ocupantes

Aldo Rodolfo Arellano Hernández

y Edgar Flancas Murillo

desataron la AGRESIÓN con saña pic.twitter.com/5jfi801h1l — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) October 5, 2026

Los uniformados marcaron el alto al conductor y se acercaron para informarle sobre la falta y entregarle la infracción correspondiente. Sin embargo, de acuerdo con la SSC, el hombre reaccionó de manera agresiva e intentó impedir que los policías tomaran los datos de la placa del automóvil.

Además, se negó a mostrar la documentación requerida. Ante esta situación, el copiloto también habría reaccionado de forma agresiva, por lo que comenzaron los golpes.

Así ocurrió la agresión a los policías de Tránsito

Los dos hombres descendieron del vehículo y comenzaron a agredir verbalmente a los agentes. Momentos después, la situación escaló y ambos presuntamente lanzaron golpes contra los uniformados. Un video relacionado con los hechos muestra parte de la agresión. En una de las escenas se observa a uno de los sujetos golpear a uno de los policías, mientras que en otra parte del metraje se aprecia a los dos hombres golpeando al uniformado.

#BoletínSSC l #DETENIDOS l ELEMENTOS DE LA #SSC DETUVIERON A DOS HOMBRES QUE AGREDIERON A POLICÍAS DE #TRÁNSITO PARA EVITAR UNA INFRACCIÓN, EN LA ALCALDÍA #TLALPAN.



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (#SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres que al… pic.twitter.com/j7zFf3qWNP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 5, 2026

Ante la agresión, uno de los elementos utilizó la frecuencia de radio para solicitar apoyo. Sin embargo, los sujetos continuaron con los golpes y posteriormente huyeron del lugar.

Los persiguieron y detuvieron en Tlalpan

Después de recibir la solicitud de apoyo, otros policías acudieron al sitio y comenzaron la búsqueda de los posibles agresores.

Minutos más tarde, los uniformados ubicaron a los dos hombres y se inició una breve persecución que terminó a la altura de la avenida División del Norte, donde finalmente fueron detenidos.

Los sujetos tienen 30 y 40 años de edad. Tras su captura, fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición, junto con el vehículo, del agente del Ministerio Público correspondiente.

Policías resultaron con múltiples contusiones

Luego de la agresión, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para atender a los elementos de la SSC. Los uniformados fueron diagnosticados con múltiples contusiones derivadas de la agresión.

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