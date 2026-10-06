Distimia: la UNAM habla del trastorno depresivo persistente que puede pasar desapercibido y durar años

Provoca tristeza crónica y alteraciones del sueño, entre otros. Foto: Shutterstock

La distimia es un trastorno que impide disfrutar plenamente de la vida, deteriora la integración social y provoca tristeza crónica, entre otros síntomas, dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de una publicación compartida este lunes en la Gaceta UNAM, la institución explicó cuáles son sus principales señales, así como las recomendaciones para atender este trastorno.

¿Qué es la distimia y cuánto puede durar?

De acuerdo con Armando Coronel Manzo, responsable del área formativa del Programa de Salud Mental para la Facultad de Medicina (PROSAM) de la UNAM, corresponde a un cuadro depresivo persistente y crónico que acompaña a quienes lo sufren durante largos periodos.

“La distimia está definida por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición, como un cuadro depresivo persistente, con una duración mínima de dos años en personas adultas y de al menos un año en menores de 18 años”, explicó el psiquiatra.

Por su parte, Ana Carolina Rodríguez Machain, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, indicó que puede estar relacionada con diversos factores biológicos.

Una predisposición genética o antecedentes familiares de depresión pueden estar entre ellos, lo que incrementa el riesgo de desarrollarla.

Aunque, la experta también mencionó que hay aspectos sociales, así como personales, que pueden influir en su aparición.

“Antecedentes de abuso, maltrato o negligencia emocional en la infancia, así como rechazo familiar temprano, junto con dificultades para regular las emociones y pedir apoyo. El aislamiento, la soledad y la escasa integración escolar o comunitaria también pueden reforzar su desarrollo desde la infancia”, puntualizó.

¿Cuáles son los síntomas de la distimia?

Dicho trastorno se caracteriza por un sentimiento de tristeza que se prolonga durante años y que, con el tiempo suele volverse habitual para quienes la padecen.

“Las personas no logran sentirse plenamente bien ni alcanzar un estado de ánimo que les permita disfrutar de su vida, aun cuando continúan con sus rutinas cotidianas”, detalló Coronel Manzo.

Agregó que puede acompañarse de otros síntomas, como:

Alteraciones en el apetito , como comer más o menos de lo habitual

, como comer más o menos de lo habitual Cambios en el patrón del sueño

Dificultades para concentrarse

Enlentecimiento en el pensamiento y el flujo de ideas

De acuerdo con Rodríguez Machain, además hay pensamientos constantes de sentirse insuficientes, incapaces, una sensación persistente de fracaso y con baja autoestima, también se refleja con algunos síntomas físicos como problemas gastrointestinales, dolores de cabeza e insomnio.

“Este trastorno no sólo se reduce a una actitud pesimista; implica un malestar clínicamente significativo que provoca un deterioro en los ámbitos social, académico, laboral o familiar. Es decir, existe una disfunción en la manera en que se sostienen las relaciones dentro de estos entornos”, dijo el académico.

Añadió que, particularmente en adolescentes, uno de los principales síntomas es la irritabilidad.

¿Qué diferencia a la distimia de la depresión?

El experto mencionó que una de las principales diferencias entre la distimia y la depresión mayor es el nivel de funcionalidad.

Por un lado, en la distimia, pese al desánimo persistente, la persona suele continuar con sus actividades diarias.

Mientras que una depresión mayor se manifiesta más intensamente y aunque su duración suele ser más breve, por al menos dos semanas, interfiere significativamente en la vida cotidiana de las personas, al grado de impedir asistir al trabajo o a la escuela.

“En la depresión mayor también pueden presentarse pensamientos suicidas, ideas de culpa, autorreproche y síntomas físicos más marcados. La distimia, en cambio, suele ser un padecimiento más silencioso y enmascarado: la persona se siente triste, insuficiente, desanimada o con poca expresividad emocional, pero continúa desempeñándose en su vida diaria, lo que dificulta y afecta en su detección y atención oportuna”, subrayó.

¿Cómo se puede tratar la distimia?

Ana Carolina Rodríguez Machain destacó que, para diagnosticar el trastorno, se logra con una entrevista en una clínica de salud mental y por parte de un psiquiatra.

“Se va a indagar con diferentes criterios diagnósticos la duración, la persistencia y el grado de deterioro que está generando este padecimiento, así como el contexto en el que se encuentra el paciente”, detalló.

En dicha prueba se identificarán o descartarán algunos generadores de este malestar como enfermedades médicas o algún duelo, para tener una mayor precisión de dónde surgen los síntomas.

Recomendaciones ante el padecimiento de la distimia

Algunas de las recomendaciones son: regular y estabilizar los horarios de sueño y de alimentación, así como establecer rutinas que aporten estabilidad.

También, Rodríguez Machain sugirió realizar ejercicio físico moderado diariamente, al menos durante 30 minutos.

Otra sugerencia, según la experta, es la activación conductual, ya que proponerse al menos un par de tareas al día que sean significativas y generen sensación de productividad. Recalcó que es importante que estas metas sean realistas y factibles de cumplir cada día.

Finalmente, Armando Coronel Manzo destaco que la distimia no se resuelve sólo con esfuerzo individual, no es una cuestión de “no echarle ganas”, si no es un trastorno que demanda atención profesional y un tratamiento específico acorde con las necesidades de cada persona.

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