Fundación Carlos Slim reconoce la trayectoria de Demetrio Bilbatúa, ganador del Ariel de Oro 2026

Demetrio Bilbatúa forma parte de la historia del cine mexicano. Foto: Cuartoscuro

La Fundación Carlos Slim felicitó a Demetrio Bilbatúa, director, productor y fotógrafo, por recibir el Ariel de Oro 2026 el sábado 3 de octubre y por sus aportaciones al cine mexicano a lo largo de más de 75 años de trayectoria.

“Desde Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim, felicitamos al maestro Demetrio Bilbatúa, quien recibió el pasado sábado el premio Ariel por su invaluable trayectoria y sus aportaciones a la historia del cine mexicano”. Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Soumaya.

En entrevista con Unotv.com, Bilbatúa habló sobre el significado del reconocimiento y recordó algunos momentos de su trayectoria, así como su manera de entender el cine documental.

Demetrio Bilbatúa recuerda su paso por el Séptimo Arte en México

El cineasta explicó que el Ariel de Oro representa un reconocimiento a una trayectoria de más de siete décadas frente a la cámara y detrás de la realización de documentales.

“Es un premio a mi trayectoria de más de setenta y cinco años filmando”, señaló Bilbatúa, quien recordó sus primeros trabajos y su paso por los Estudios Churubusco, donde comenzó su carrera en el Séptimo Arte.

El director también explicó que, desde su perspectiva, el cine documental representa una forma de abordar creativamente la realidad.

Para Bilbatúa, uno de los principales elementos de su trabajo no estuvo únicamente en la fotografía, sino en la edición.

“Yo sentía que el cine documental era el tratamiento creativo de la realidad y siento que lo que aporté no era tanto la fotografía como la edición”, explicó.

De acuerdo con el cineasta, la edición permitía construir una narrativa a partir de las secuencias, el tiempo y el espacio.

“Era la sintaxis de la gramática llevada al cine, que es la secuencia, y las secuencias con tiempo y espacio se lograban en transiciones que en el cine documental eran fundamentales y eran sumamente didácticas en virtud de lo que se podía lograr con este tipo de cine”. .Demetrio Bilbatúa, ganador del Ariel de Oro 2026

Su relación con otros nombres del cine y la literatura

Demetrio Bilbatúa también recordó parte de las personas con las que trabajó a lo largo de su trayectoria, entre ellas mencionó al periodista Agustín Barrios Gómez, con quien posteriormente realizó una productora y al escritor Luis Spota.

“Tuve la posibilidad de tener facilidades, después hice una productora con Agustín Barrios Gómez, un periodista muy destacado, trabajé mucho con Luis Spota, grandes de la literatura “, recordó.

El cineasta también habló sobre su relación con Luis Buñuel, relató que el cineasta español llegó a conocer a su familia a través de su hermano mayor, Ángel, y que, posteriormente, acudía a su casa junto con sus hijos Juan Luis y Rafael.

“Don Luis Buñuel lo llevó a mi hermano Ángel, que era mi hermano mayor, con sus hijos, con Juan Luis y con Rafael, iban a mi casa, una vez al mes y comían ahí”, contó.

En una de las conversaciones con el director y exponente del surrealismo, señaló que le reconoció su talento, pero consideró que lo estaba desperdiciando con la política.

“Don Luis me decía: ‘Demetrio, sí tiene usted talento, pero la verdad es que lo está dedicando mucho al Gobierno’”, relató Bilbatúa.

Celebramos a don #DemetrioBilbatúa, a quien nuestra @AcademiaCineMx ha distinguido por su luenga trayectoria con el #Ariel de Oro. https://t.co/RMEK0wmx7F — Museo Soumaya (@ElMuseoSoumaya) October 3, 2026

Demetrio destacó que Luis Buñuel fue en diversas ocasiones a su hogar donde tomaba martinis y donde discutía con él de diversos temas como la literatura de sus amigos.

El camino de Demetrio Bilbatúa

Demetrio Bilbatúa nació el 17 de enero de 1935 en Vigo, España, y llegó a México en 1945 con su familia, luego de los problemas en su país por la Guerra Civil, momento en que su padre fue fusilado.

En México desarrolló su carrera y encontró en el cine documental su principal forma de expresión.

Su incursión profesional en el cine comenzó en 1954, cuando, con apenas 19 años, empezó a trabajar junto con su hermano Ángel Bilbatúa.

En el pasado, comentó que una de las primeras películas que vio en su vida fue mexicana, lo que podría haber marcado su carrera.

“Una de las primeras películas que vi y se me grabó profundamente era mexicana: ‘Allá en el Rancho Grande…”, señaló.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó en la dirección, fotografía y producción, donde realizó más de mil documentales en 35 milímetros.

Una de sus frases más conocidas resume su visión sobre esta área del cine: “El cine documental es el tratamiento creativo de la realidad”.

Con su trabajo, Demetrio Bilbatúa se convirtió en uno de los rostros más reconocidos en la historia del cine documental en México.

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