Noticias de hoy 5 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 5 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Lluvias por frente frío

El frente frío 1 provocará lluvias intensas hasta el 8 de octubre en estados del oriente y sureste del país, como Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Yucatán.

Alerta por fármacos falsos

Cofepris alertó sobre la adulteración de dos lotes del medicamento ADerogyl y advirtió por la falsificación de los fármacos Darzalex y Simponi.

Prisión preventiva a “Capitán Sol”

Le fue dictada prisión preventiva a Miguel ‘N’, alias “Capitán Sol”, por delincuencia organizada y delitos relacionados con huachicol; la audiencia será el jueves.

Bolsonaro toma ventaja

Flávio Bolsonaro tomó ventaja sobre el presidente Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones de Brasil; la segunda será el 25 de octubre.

España adelanta elecciones

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones al 29 de noviembre en medio de protestas por la crisis de vivienda.

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