Trump aprueba el fusilamiento para autor de la masacre de Fort Hood, Texas

Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmayor y psiquiatra militar condenado por asesinar a 13 personas durante el ataque ocurrido en la base de Fort Hood, Texas, en 2009.

La decisión fue anunciada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó formalmente la pena de muerte y que ésta recibió la autorización presidencial requerida por la legislación militar estadounidense.

“El secretario de Defensa Pete Hegseth ha recomendado, y el presidente Donald J. Trump ha aprobado, la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, señaló Parnell.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

La firma de Trump era el último paso

Bajo la legislación militar de Estados Unidos, una condena a muerte dictada por una corte marcial no puede ejecutarse sin la autorización expresa del presidente.

Con la aprobación presidencial, el caso entra ahora en la fase de programación de la ejecución por parte del Ejército estadounidense.

¿Quién es Nidal Hasan?

Hasan era un mayor del Ejército de Estados Unidos y psiquiatra militar cuando perpetró el ataque en la base de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009.

La agresión dejó:

13 personas muertas

32 personas heridas

Tras un juicio militar celebrado en 2013, fue declarado culpable de:

13 cargos de asesinato premeditado

32 cargos de intento de asesinato premeditado

Posteriormente recibió una sentencia de muerte y una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.

Desde entonces permanece recluido en la prisión militar de máxima seguridad de Fort Leavenworth, Kansas.

Sería una de las pocas ejecuciones por fusilamiento en la historia reciente

La decisión revive uno de los métodos de ejecución menos frecuentes en Estados Unidos.

Desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976, sólo se han realizado cinco ejecuciones por pelotón de fusilamiento en el país.

Además, la ejecución de Hasan sería la primera realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses en más de seis décadas.

El último militar ejecutado por el Ejército fue John Bennett, quien fue ahorcado en 1961 tras ser condenado por violación y asesinato.

Un caso que marcó al Ejército estadounidense

La masacre de Fort Hood se convirtió en uno de los ataques más graves registrados en una instalación militar estadounidense.

El caso provocó años de debate dentro del Pentágono sobre seguridad interna, radicalización y protección de las bases militares.

Ahora, 17 años después de los hechos, la aprobación de Trump acerca a Hasan a la ejecución de una sentencia que permanecía pendiente desde que fue condenado por una corte marcial en 2013.

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