SEP distribuye “El ABC de las Emociones” en escuelas: ¿qué contienen los folletos y a quiénes van dirigidos?

SEP distribuye “El ABC de las Emociones”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuye en escuelas del país los materiales de la estrategia “El ABC de las Emociones”, dirigida a más de 7 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, desde tercero de secundaria hasta bachillerato.

La iniciativa busca que adolescentes y jóvenes aprendan a identificar, nombrar y expresar sus emociones, además de reconocer señales de alerta relacionadas con su bienestar emocional y saber a quién acudir en caso de necesitar ayuda.

Los materiales ya circulan entre estudiantes, docentes y familias, y forman parte de una estrategia que busca llevar el tema de la salud mental directamente a las aulas.

¿Qué es “El ABC de las Emociones”?

“El ABC de las Emociones” es una estrategia nacional que busca generar espacios de confianza para que adolescentes y jóvenes puedan hablar sobre lo que sienten dentro de las escuelas.

El programa aborda temas como salud mental, emociones, autocuidado, acompañamiento, vida digital y uso responsable de redes sociales.

Además, se destina una hora semanal dentro de la jornada escolar para trabajar estos temas y ayudar a los estudiantes a reconocer, nombrar y expresar lo que sienten.

La SEP también imparte cursos a maestras, maestros, directivos y personal administrativo para que cuenten con herramientas de acompañamiento.

Tres folletos, con contenidos adaptados a cada público

Unotv.com tuvo acceso a los tres materiales que actualmente se distribuyen como parte de “El ABC de las Emociones”.

Aunque comparten temas relacionados con salud mental, autocuidado y mundo digital, la redacción, el lenguaje y los contenidos se adaptan al grupo al que están dirigidos.

Orientación para docentes

El material dirigido al personal docente incluye contenidos sobre salud mental, emociones y perspectiva de género, además de herramientas para cuidarse y acompañar a otras personas dentro del entorno escolar.

También aborda el uso de tecnologías digitales, estrategias para fomentar la participación y el bienestar, así como mecanismos de seguimiento y acompañamiento.

La intención es que los docentes puedan identificar señales de alerta, generar vínculos de confianza y orientar a los estudiantes cuando detecten una situación que requiera atención.

Orientación para las y los jóvenes

El folleto destinado a estudiantes de 14 a 18 años aborda temas como salud mental, emociones, autocuidado y acompañamiento a otras personas.

Entre sus herramientas se encuentra un “semáforo de emociones”, pensado para ayudar a los jóvenes a reconocer cómo se sienten y detectar cuándo una emoción requiere mayor atención.

También incluye contenidos sobre cómo vivimos y sentimos el mundo virtual, el impacto del entorno digital y la importancia de comprender que las emociones influyen en la manera en que las personas se relacionan con su entorno.

Orientación para madres, padres y personas cuidadoras

El tercer material está enfocado en las personas responsables del cuidado y acompañamiento de adolescentes.

Aborda temas como salud mental, autocuidado para poder cuidar a los demás, cuidados colectivos y vida digital.

Además, incluye información sobre qué hacer y dónde acudir cuando una persona requiere ayuda, con el objetivo de ofrecer herramientas a las familias para detectar señales de alerta y fortalecer la comunicación con sus hijas e hijos.

¿Por qué se distribuyen estos materiales ahora?

La distribución de los folletos ocurre también en un contexto marcado por hechos de violencia registrados recientemente en planteles escolares.

La semana pasada, dos hermanos llegaron a una secundaria en Torreón, Coahuila, y realizaron un ataque dentro del plantel. Como resultado de los hechos, murió la subdirectora de la escuela.

El caso volvió a colocar en la discusión pública la importancia de la prevención, la detección de señales de alerta, el acompañamiento emocional y la atención oportuna dentro de las comunidades escolares.

La estrategia “El ABC de las Emociones” no se limita a responder a este tipo de hechos, pero sí busca fortalecer herramientas que permitan a estudiantes, docentes y familias hablar de emociones, detectar situaciones de riesgo y pedir apoyo cuando sea necesario.

¿A cuántos estudiantes llega la estrategia?

La SEP señala que “El ABC de las Emociones” está dirigido a más de 7 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, principalmente de tercero de secundaria y bachillerato.

Hasta ahora, cerca de 76 mil estudiantes participan en ejercicios de lectura reflexiva sobre la importancia de hablar de las emociones.

Estas actividades se realizan semanalmente en las 32 entidades del país.

SEP distribuye 16 millones de orientaciones

La dependencia informa que ya se distribuyen 16 millones de orientaciones impresas:

7.5 millones para estudiantes.

7.5 millones para madres y padres de familia.

1 millón para personal docente.

A estos materiales se suman 250 mil carteles con mensajes relacionados con el cuidado de la salud mental.

Una hora a la semana para hablar de emociones

Uno de los puntos centrales de la estrategia es que el bienestar emocional tenga un espacio dentro de la rutina escolar.

Por ello, las escuelas destinan una hora semanal para que los alumnos trabajen en reconocer, nombrar y expresar sus emociones.

La SEP también realiza asambleas con madres y padres de familia para brindar herramientas que ayuden a fortalecer la comunicación en casa.

De acuerdo con la dependencia, la estrategia surge ante preocupaciones relacionadas con la ansiedad, la salud mental de adolescentes y jóvenes y los efectos del uso de redes sociales.

“El ABC de las Emociones” busca así que estudiantes, docentes y familias cuenten con herramientas diferenciadas para identificar señales de alerta, acompañar a otras personas y saber cuándo es necesario pedir ayuda.

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