UNAM abre convocatoria para licenciaturas modalidades abierta y a distancia: fechas y registro

¿Dónde consultar la convocatoria de ingreso a la UNAM? FOTO: Cuartoscuro

La UNAM publicó este 5 de octubre de 2026 la convocatoria de ingreso a licenciatura en el SUAyED, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2. El proceso está dirigido a quienes buscan estudiar en las modalidades abierta y a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las personas interesadas deberán hacer su registro por internet del 8 al 12 de octubre de 2026. Además, el examen de admisión se realizará de manera presencial en cinco sedes.

El registro será exclusivamente en línea y estará disponible a partir de las 14:00 horas del 8 de octubre y hasta las 19:00 horas del 12 de octubre, tiempo del centro de México.

Antes de iniciar el trámite, la UNAM recomienda revisar con atención el Instructivo del Concurso de Ingreso, especialmente las condiciones de la carrera y la modalidad elegida.

Esto permitirá conocer con anticipación los requisitos y cumplir a tiempo con cada una de las etapas del proceso.

#BoletínUNAM La UNAM publica convocatoria para ingreso a licenciatura en el SUAyED > https://t.co/tqmU5PpjYX pic.twitter.com/gsagPaB92s — UNAM (@UNAM_MX) October 6, 2026

¿Dónde consultar la convocatoria de ingreso a la UNAM?

La Convocatoria y el Instructivo del Concurso de Ingreso a Licenciatura pueden consultarse en el sitio oficial de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE), www.case.unam.mx.

En ese portal, los aspirantes encontrarán información sobre:

Requisitos para participar

Fechas importantes

Etapas del concurso

Procedimientos que deberán realizar

Condiciones de la carrera y modalidad elegida

La Universidad pidió a los aspirantes consultar periódicamente el sitio durante el desarrollo del concurso, ya que ahí se publicará la información relacionada con cada etapa.

Examen de admisión será presencial

Aunque el registro se realizará por internet, el examen de ingreso al SUAyED será presencial y se aplicará en cinco sedes.

La UNAM también recordó que sus trámites se llevan a cabo únicamente mediante sus sitios oficiales, por lo que recomendó verificar siempre la información directamente en los canales institucionales.

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