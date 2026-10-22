¿Del set a la vida real? Jennifer Lopez y Brett Goldstein desatan rumores de romance

¿Jennifer Lopez y Brett Goldstein salen? Foto: AFP

Jennifer Lopez estaría comenzando una nueva etapa sentimental con el actor y comediante británico Brett Goldstein, con quien protagonizó la comedia romántica “Office Romance”.

De acuerdo con un reporte de Page Six, ambos estarían saliendo, aunque su relación sería informal por el momento.

La versión se dio a conocer después de que los artistas fueran vistos juntos en una fiesta organizada por el representante de talentos Cade Hudson, en Los Ángeles, el pasado 16 de octubre.

In June, Brett Goldstein had a one-line joke for everyone asking if he was dating Jennifer Lopez. Four months later, there's a new report. pic.twitter.com/tVSFQr2AJo — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) October 21, 2026

Según el medio estadounidense, Jennifer Lopez y Brett Goldstein llegaron al lugar en el mismo automóvil, pero entraron por separado. También habrían abandonado el evento juntos.

Una fuente citada por Page Six aseguró que los dos comparten el gusto por salir a fiestas y restaurantes. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los artistas ha confirmado públicamente que mantengan una relación sentimental.

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Jennifer Lopez y Brett Goldstein ya habían negado un romance

Los rumores sobre un posible noviazgo no son nuevos, durante la promoción de “Office Romance”, ambos actores fueron cuestionados sobre la posibilidad de que la química que mostraron en pantalla también existiera fuera del set.

En una entrevista para el programa estadounidense Today, el 2 de junio de 2026, la conductora Savannah Guthrie preguntó directamente a los protagonistas si estaban saliendo en la vida real.

Jennifer Lopez respondió que suele ser relacionada sentimentalmente con las personas con quienes trabaja. Por su parte, Goldstein bromeó con que esa situación ocurre cuando alguien se encuentra cerca de la cantante.

Cuando Guthrie insistió en preguntar si eran pareja, Lopez contestó que no estaban saliendo y el actor estuvo de acuerdo.

#OfficeRomance stars Jennifer Lopez and Brett Goldstein on the possibility of reuniting on “Ted Lasso” or “Shrinking.” pic.twitter.com/1EngHn6SUY — Variety (@Variety) May 27, 2026

Jennifer Lopez llamó a Brett Goldstein su mejor beso en pantalla

Otro detalle que alimentó las versiones fue una declaración de la cantante durante su participación en Watch What Happens Live, el programa conducido por Andy Cohen.

Lopez habló sobre su experiencia al trabajar con Goldstein en la comedia romántica y lo describió como el mejor compañero de beso que ha tenido en una película.

La cercanía entre ambos también se hizo evidente durante la promoción del filme, en el que interpretan a personajes que desarrollan una relación amorosa.

“Office Romance” es una producción de Netflix cuyo guion fue escrito por Brett Goldstein junto con Joe Kelly. La historia sigue a dos compañeros de trabajo que enfrentan la atracción que surge entre ellos.

Goldstein es conocido por interpretar a Roy Kent en la serie de comedia “Ted Lasso”, papel que le dio reconocimiento internacional y premios Emmy. Además de actuar, ha desarrollado una carrera como guionista y comediante.

¿Qué pasó con Jennifer Lopez y Ben Affleck?

La supuesta relación con Goldstein también genera interés por los antecedentes sentimentales de Jennifer Lopez, quien estuvo casada con el actor Ben Affleck.

La pareja retomó su relación después de haberse comprometido a principios de los años 2000. Finalmente, se casaron en 2022, pero Lopez solicitó el divorcio en agosto de 2024. El proceso quedó finalizado en enero de 2025.

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