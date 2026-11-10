¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026? Fechas y duración. Foto: IA

El Buen Fin 2026 está a punto de comenzar. Durante cinco días, miles de consumidores podrán buscar descuentos y promociones en productos y servicios de distintos establecimientos comerciales.

De acuerdo con el portal oficial del programa, esta edición se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026.

Para conocer las ofertas disponibles, los consumidores podrán consultar el directorio de empresas, tiendas físicas y sitios web registrados en la plataforma oficial de El Buen Fin.

¿Cuál es la historia del Buen Fin?

El Buen Fin surgió en 2011 como una iniciativa de colaboración entre el Gobierno federal y el sector privado, inspirada en campañas comerciales como el Black Friday de Estados Unidos.

Su primera edición se realizó del 18 al 21 de noviembre de 2011, con el propósito de impulsar el consumo, fortalecer el mercado interno, apoyar la economía familiar y fomentar el comercio formal.

De acuerdo con el portal oficial, el programa busca incentivar la actividad económica y garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.

En la iniciativa participan, por parte del sector público:

Secretaría de Economía, como coordinadora del programa

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Secretaría de Turismo (SECTUR)

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

¿Cómo saber cuáles comercios participan en El Buen Fin?

Para identificar las empresas, establecimientos comerciales y tiendas en línea que participan en El Buen Fin 2026, los consumidores pueden consultar el directorio disponible en el portal oficial: elbuenfin.org.

Las empresas y establecimientos que estén debidamente registrados podrán dar a conocer sus promociones directamente a través de distintos canales, como:

Sus páginas web

Sus establecimientos comerciales

Otros medios publicitarios

El registro permite identificar a los negocios que forman parte del programa y consultar la información relacionada con sus ofertas. También es importante revisar las condiciones, vigencia y disponibilidad de cada promoción antes de realizar una compra.

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