En el operativo participó la Semar. Foto: SSC-CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), Jehry “N”, señalado por las autoridades como presunto líder de una célula dedicada a comercializar relojes de lujo robados con violencia, fue detenido en la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Coyoacán.

¿Qué se sabe de la detención?

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que la captura fue resultado de las acciones para combatir los delitos de alto impacto. De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría relacionado con la compra y venta de relojes sustraídos a habitantes y residentes de la capital; además, otras tres personas fueron detenidas durante el operativo para detener a Jehry, a quienes se les considera integrantes de la misma célula dedicada al robo de relojes de lujo.

Aseguran relojes, cartuchos y más

Como parte del operativo, elementos de la SSC, en coordinación con la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

En Tlalpan se decomisaron:

Tres relojes de alta gama

Una báscula gramera color negro

Dos mochilas

Diversas tarjetas bancarias

Una identificación

Cinco cartuchos plateados

Dos teléfonos celulares

En el segundo cateo, en Coyoacán, se decomisó:

Un arma de fuego

Ocho cartuchos útiles

Un cargador metálico

31 bolsitas con posible marihuana

60 bolsitas con aparente piedra

Cuatro celulares

Un vehículo

“En la SSC refrendamos nuestro compromiso por continuar con trabajos de inteligencia e investigación que deriven en la detención de quienes atentan contra la seguridad, patrimonio y tranquilidad de las y los ciudadanos”, dijo Pablo Vázquez, jefe la policía capitalina.

En la CDMX, el robo de relojes de lujo no es una novedad, pues, en la transitada Plaza Antara, en la zona de Polanco, se documentó, al menos, dos robos en los últimos años de una tienda dedicada al comercio de este tipo de artículos.

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