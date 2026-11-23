¡México albergará un Mundial Femenino por primera vez! | Fotos: Cuartoscuro

El Mundial de futbol femenino de 2031 se celebrará en Estados Unidos (EE.UU.), México, Costa Rica y Jamaica, según anunció el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un Congreso extraordinario este lunes 23 de noviembre.

Cabe destacar que estos cuatro países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe eran los únicos candidatos para organizar este evento planetario, cuya próxima edición tendrá lugar en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

¡México celebra la llegada del Mundial Femenino 2031!

La Selección Nacional de México Femenil celebró en redes sociales la noticia de que la República Mexicana albergará un Mundial Femenino por primera vez desde su primera edición en 1991.

“En 2031, el sueño que se construye con cada jugadora, cada generación, cada partido y cada persona que ha creído en ellas, llega a México”. Selección Nacional de México Femenil

Las cuentas oficiales del Tri Femenil también celebraron: “Nos esperan nuevas historias, nuevas emociones y un país entero acompañandonos“.

Cabe destacar que México no será la sede única del Mundial Femenina 2031, pues compartirá la organización con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, todos ellos países miembros de la Concacaf.

Los 4 estadios propuestos por México para el Mundial Femenino 2031

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) incluyó cuatro estadios distribuidos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón dentro del proyecto presentado a la FIFA, que no ha sido confirmado:

Estadio Banorte, en la Ciudad de México

Estadio Akron, en Guadalajara

Estadio BBVA, en Monterrey

Estadio TSM Corona, en Torreón.

Los inmuebles forman parte de una propuesta de 20 escenarios repartidos entre los cuatro países organizadores; los primeros tres ya albergaron el Mundial 2026 de México, EE.UU., y Canadá durante los pasados meses de junio y julio.

A falta de la confirmación de la FIFA, el Estadio TSM Corona podría volver a recibir una competición mundialista de la FIFA 20 años después de haber sido escenario de la Copa Mundial Sub-17 varonil de 2011.

México será sede de un nuevo formato mundialista

La Copa Mundial Femenina de 2031 será la primera edición con 48 selecciones participantes, 16 más que en el formato utilizado hasta 2027 en Brasil, de acuerdo con Claro Sports.

El nuevo formato de la competición contempla 12 grupos de cuatro equipos y una fase de eliminación directa que comenzará con 32 representativos nacionales.

Por otro lado, la ampliación también elevará la cantidad de encuentros de 64 a 104 partidos, por lo que será la edición más extensa en la historia de la competición; tal como sucedió en el Mundial Varonil de 2026.

La candidatura conjunta superó previamente la evaluación técnica de la FIFA, con una calificación de 4.4 sobre 5, de acuerdo con el informe difundido antes del Congreso Extraordinario.

También anuncian las sedes del Mundial Femenino 2035

Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia, países del Reino Unido, albergarán en conjunto el Mundial Femenino 2035, también anunció Gianni Infantino este lunes.

Esta es la segunda competencia de alto nivel que tendrá lugar en el Reino Unido en los próximos años, pues Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda serán países sede de la Eurocopa 2028.

Cabe destacar que Inglaterra llegará con la obligación de levantar la Copa Mundial de la FIFA, pues aunque han ganado dos Eurocopas Femeninas de manera consecutiva, aún no han logrado ganar un Mundial.

La propuesta también contempla una asistencia superior a 4.5 millones de espectadores, una proyección que dependerá del desarrollo y la comercialización del campeonato.

Todas las sedes del Mundial Femenino a la fecha

El Mundial Femenino nació oficialmente en 1991, cuando China albergó la primera edición que terminaría ganando Estados Unidos, el máximo ganador histórico de la competencia.

China | 1991

Suecia | 1995

Estados Unidos | 1999

Estados Unidos | 2003

China | 2007

Alemania | 2011

Canadá | 2015

Francia | 2019

Australia y Nueva Zelanda | 2023

Brasil | 2027

Cabe destacar que esta no será la primera vez que EE.UU. reciba un Mundial Femenino, pues fue sede en 1999 y 2003. Ahora, 23 años más tarde, volverá a albergar este torneo, aunque de manera colaborativa.

Los países del Reino Unido también tendrán su primer oportunidad organizando un Mundial Femenino.

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