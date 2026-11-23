¡Oficial! Jensen Huang vuelve a su cargo en NVIDIA | Foto: AFP

Jensen Huang retomará, con efecto inmediata, sus cargos de presidente y director ejecutivo (CEO) de Nvidia tras una votación unánime por parte del Consejo de Administración de la compañía, según anunció la empresa de inteligencia artificial (IA) este lunes a través de un comunicado.

El empresario había renunciado a su cargo hace 11 días y contaba con el respaldo del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, quien celebró la decisión este 23 de noviembre a través de la red social Truth Social.

Tras darse a conocer el regreso del empresario a su cargo, las acciones de Nvidia se dispararon un 30% en la bolsa de valores estadounidense tras casi dos semanas de incertidumbre.

Jensen Huang vuelve a Nvidia tras escándalo de infidelidad

La empresa tecnológica estadounidense confirmó este lunes que, tras sostener reuniones con Jensen Huang, el Consejo de Administración quedó satisfecho con su franqueza y capacidad para liderar a Nvida.

Y aseguró que, tras recibir información de altos niveles del Gobierno de EE.UU., cuentan con la certeza de que “la restitución del Sr. Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional“, respaldándolo también como la persona idónea para el cargo.

“El Consejo considera que Jensen es la persona adecuada para dirigir NVIDIA”. Nvidia

Harvey C. Jones, presidente del Consejo de Administración de Nvidia también señaló: “Su restitución redunda en el mejor interés de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes“.

Las primeras palabras de Jensen Huang tras volver a Nvidia

Jensen Huang ofreció sus primeras declaraciones tras ser restituido como CEO y presidente de Nvidia a través del comunicado de la empresa a la que dirigió desde 1993.

“Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo en los albores de una nueva revolución industrial”. Jensen Huang

Y agregó: “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Quiero agradecer al Consejo de Administración de Nvidia su confianza y su deliberación a lo largo de este proceso“.

El empresario también agradeció a Harvey Jones, Colette Kress y el equipo directivo por asumir el control de la empresa durante el reciente periodo de incertidumbre por los escándalos recientes.

“También expreso mi profundo agradecimiento a nuestros empleados, accionistas, líderes del sector y socios en todo el mundo por su extraordinario apoyo. Por encima de todo, agradezco el amor y el respaldo de mi familia. ¡Estoy deseando volver al trabajo!“, remató.

¿Cómo se mueve el interior de Nvidia tras regreso de Jensen Huang?

La empresa estadounidense de tecnología agradeció a Colette Kress por su “excepcional labor” como CEO interina; sn embargo, continuará como directora financiera de Nvidia, según se lee en el comunicado de la empresa.

Por otro lado, se dio a conocer que Harvey Jones permanecerá en su cargo de presidente del Consejo de Administración de Nvidia.

Donald Trump celebra la restitución de Huang

Donald Trump dijo este lunes que la decisión del gigante tecnológico de reincorporar a Jensen Huang a la cabeza de la empresa es una “decisión correcta y apropiada“, tras su renuncia por un presunto escándalo de espionaje.

En una publicación en Truth Social, Trump, quien ha estado pidiendo que Huang fuera reincorporado, también respaldó a Nvidia asegurando que su gobierno no ve al empresario como una amenaza a la seguridad nacional.

“El Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a NVIDIA suponga riesgo alguno para la seguridad nacional”. Donald Trump

El presidente estadounidense confirmó que Todd Blanche, Fiscal General de EE.UU., le aseguró que el Gobierno estadounidense no dispone de pruebas de que él haya incurrido en conducta ilícita alguna.

Trump también respaldó que Jensen Huang es un patriota, aunque hizo un llamado a Nvidia para continuar con su investigación interna sobre el cumplimiento, por parte de la empresa, de los controles de exportación de EE.UU.

Nvidia repunta en la bolsa de valores

Las acciones de Nvidia se dispararon el lunes en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, impulsada por el anuncio sorpresa del regreso de Jensen Huang como director general y presidente del gigante estadounidense de los chips.

A pocos minutos de la apertura de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia se disparaba un 30,43% hasta los 163,73 dólares.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, el grupo había sido duramente castigado por la dimisión de Jensen Huang, vinculada a un escándalo que mezclaba adulterio y presunto espionaje y contrabando.

A raíz del escándalo, los títulos de Nvidia registraron una caída bursátil superior al 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. La firma tecnológica perdió cerca de 430 mil millones de dólares en capitalización durante los dos primeros días de la crisis.

Un breve repaso al escándalo de infidelidad de Jensen Huang

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia el pasado jueves 12 de noviembre de 2026 tras revelarse dos relaciones extramaritales del cofundador de la tecnológica.

El diario The New York Times publicó el 8 de noviembre el vínculo de Huang con Alice Huang, empresaria que dirige la compañía singapurense Megaspeed y enfrenta señalamientos de espionaje para Chin

El ejecutivo admitió la infidelidad en una carta enviada a los empleados de Nvidia el mismo domingo 8 de noviembre; sin embargo, el texto omitió el nombre de la mujer involucrada en este primer caso.

La junta directiva de la empresa inició una investigación independiente mediante el bufete legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, mientras que el FBI abrió paralelamente una pesquisa federal sobre los nexos entre el empresario y la ciudadana china.

El mismo periódico estadounidense reportó una segunda relación del directivo el miércoles 11 de noviembre. El informe señaló un romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia y subalterna directa.

La conducta incumplió el código de ética de la corporación sobre conflictos de interés laborales, por lo que la directiva convocó una reunión de emergencia para evaluar la destitución del fundador.

Los accionistas de la compañía presentaron una demanda colectiva por presunto fraude contra la empresa y el directivo, argumentando que el ocultamiento de los riesgos derivados de los contactos con la presunta agente extranjera, según la agencia AFP.

Cabe destacar que, a unas horas de la renuncia del empresario, la agencia de noticias Reuters dio a conocer la presunta relación de Huang con una segunda empleada de Nvidia, en lo que habría sido su tercera relación extramarital.

El consejo de administración designó a la directora financiera Colette Kress como directora ejecutiva interina. El organismo nombró simultáneamente a Harvey C. Jones como presidente de la junta directiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó las acusaciones de espionaje como una invención. A su vez, La empresa Megaspeed afirmó su compromiso con las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos.

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