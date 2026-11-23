Jornadas de salud gratis en Ecatepec también son para mascotas. Fotos: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) y la Secretaría de Marina realizarán jornadas gratuitas de salud en Ecatepec desde hoy 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2026. Las actividades recorrerán siete sedes del municipio para ofrecer consultas médicas, vacunación, pruebas de detección de enfermedades y distintos servicios de asistencia social.

La iniciativa busca acercar la atención a las familias mediante la participación de dependencias estatales y federales. Además de los servicios médicos, habrá opciones de orientación laboral y educativa, reparación de electrodomésticos y atención para animales de compañía.

Las jornadas se llevarán a cabo en distintos puntos de Ecatepec, Edomex, por lo que es importante revisar el calendario para identificar la fecha y el lugar más cercano.

Calendario y ubicación de las siete sedes

Las jornadas comenzarán el lunes 23 de noviembre en el Deportivo Alfredo del Mazo y concluirán el viernes 11 de diciembre en Abel Martínez Montañez.

Este es el calendario anunciado por el Gobierno de la entidad mexiquense:

Fecha de atención Sede 23 y 24 de noviembre Deportivo Alfredo del Mazo 25 y 26 de noviembre Santa María Tulpetlac 27 y 30 de noviembre Mexicalco 1 y 2 de diciembre San Pedro Xalostoc 3 y 4 de diciembre Base Cuauhtémoc 7 y 8 de diciembre La Estrella 9, 10 y 11 de diciembre Abel Martínez Montañez

En total, serán siete puntos de atención distribuidos en el municipio. La programación contempla dos o más días en cada sede para que la población pueda acudir a los servicios disponibles.

¿Qué servicios médicos se brindarán?

Las personas que acudan podrán recibir consultas de medicina general y odontología, además de acceder a distintos servicios preventivos y de detección.

Entre las atenciones médicas anunciadas se encuentran:

Vacunación

Atención psicológica

Detección de diabetes mellitus

Pruebas de VIH

Pruebas de hepatitis C

Medición de la presión arterial

Registro de peso y talla

Consultas de medicina general

Atención odontológica

Estas actividades permitirán a los asistentes revisar algunos indicadores de salud y solicitar orientación médica. También se ofrecerán pruebas para identificar posibles casos de enfermedades como diabetes, VIH y hepatitis C.

El programa contempla la participación de distintas dependencias para ampliar la atención más allá de los servicios médicos y facilitar el acceso a apoyos para las familias.

Habrá servicios para tu animal de compañía

Las jornadas también incluirán atención veterinaria gratuita para animales de compañía. Entre los servicios anunciados están la esterilización y la desparasitación.

La participación de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) forma parte de las acciones previstas para acercar estos servicios a la población.

De esta manera, quienes acudan podrán consultar la disponibilidad de atención para sus animales en la sede correspondiente, además de aprovechar los servicios médicos y sociales dirigidos a las personas.

Otros servicios: peluquería, bolsa de trabajo y reparación de electrodomésticos

La oferta de las jornadas en Ecatepec, Edomex no se limitará a la salud. El programa contempla servicios de peluquería, trabajo social y orientación educativa, así como una bolsa de trabajo para quienes buscan oportunidades laborales.

También se brindará apoyo para la reparación de aparatos electrodomésticos, como parte de los servicios de asistencia que se llevarán a las siete sedes.

En la organización participan la Secretaría de Marina, a través de la Región Naval Central, y dependencias del Gobierno del Estado de México, entre ellas las secretarías de Bienestar, Seguridad, Movilidad, Educación, Mujeres, Trabajo, Finanzas, Cultura y Turismo.

También colaboran el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo y la Cepanaf.

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