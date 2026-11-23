Explosión en ducto de Pemex provoca desalojo de familias. Foto: Pexels/Ilustrativa

Una fuerte explosión relacionada con la extracción ilegal de combustible sacudió la zona entre las comunidades de Los Cerritos y El Mango, en Tierra Blanca Veracruz. La explosión ocurrió cerca de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y obligó a desalojar a habitantes de ambas comunidades.

¿A qué hora ocurrió la explosión?

El estallido se registró alrededor de las 5:00 horas, en el tramo carretero que conecta ambas comunidades. La detonación provocó una columna de fuego y una densa nube de humo, por lo que habitantes de la zona abandonaron sus viviendas ante el riesgo de que las llamas se extendieran o se registraran nuevas explosiones.

Explosión de pipa en Tierra Blanca habría ocurrido durante presunto robo de combustible

El incendio habría comenzado con la explosión de una pipa que transportaba combustible y se encontraba estacionada a un costado de uno de los ductos de Pemex.

Una de las hipótesis apunta a que el vehículo habría estado involucrado en un presunto intento de robo de hidrocarburos, también conocido como huachicoleo. Sin embargo, hasta los primeros informes de este domingo, las autoridades no habían confirmado oficialmente esta versión ni precisado las causas del siniestro.

Tierra Blanca cuenta con antecedentes de huachicol

El municipio de Tierra Blanca registra antecedentes de perforaciones ilegales en ductos. Datos del Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) indican que, durante el primer semestre de 2026, se detectaron 30 de las 61 perforaciones en ductos de gas LP registradas en Veracruz en ese periodo.

Esta cifra representa casi la mitad de las tomas clandestinas contabilizadas en la entidad, de acuerdo con los datos citados.

Desalojan Los Cerritos y El Mango por incendio cerca de ducto de Pemex

Tras escuchar la detonación y observar las llamas, habitantes de Los Cerritos comenzaron a salir de sus casas. Posteriormente, también se reportó el desalojo preventivo de familias de El Mango, comunidad cercana al lugar de la emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil municipal, Bomberos, Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y paramédicos de la Cruz Roja.

Las corporaciones acordonaron el perímetro y bloquearon caminos vecinales de terracería para permitir el acceso de motobombas y vehículos cisterna con agua. También se reportó la presencia de personal de seguridad física de Pemex.

Peritos siguen investigando para encontrar el origen de la explosión

Las labores para controlar el fuego continuaban durante la mañana, por lo que el acceso a la zona permanecía restringido.

Personal técnico de Pemex y peritos ministeriales iniciaron las investigaciones para determinar el origen de la explosión y establecer la procedencia de la pipa.

Hasta el momento de los primeros reportes, no se había dado a conocer un saldo definitivo de personas lesionadas o fallecidas, ni un informe oficial que confirmara las causas del incidente.

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