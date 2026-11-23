Masa de aire ártico dejará 5 días de frío extremo en México: prevén hasta -10 grados en estos estados
El avance del frente frío número 8 propiciará un evento de Norte en las costas del golfo de México, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá bajas temperaturas en distintas regiones de México durante esta semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Chihuahua y Durango registrarán cinco madrugadas consecutivas con temperaturas de entre -10 y -5 grados, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026, principalmente en zonas serranas.
El pronóstico también contempla temperaturas bajo cero en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas, mientras que el avance del frente frío provocará lluvias intensas, fuertes vientos y un evento de Norte en distintas entidades.
¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -10 grados durante cinco días?
El SMN prevé que las zonas serranas de Chihuahua y Durango sean las más afectadas por las bajas temperaturas durante los próximos días.
En ambos estados se pronostican mínimas de entre -10 y -5 °C durante cinco madrugadas consecutivas, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre.
Estos valores corresponden a zonas serranas, por lo que no significa que todas las localidades de ambos estados registrarán temperaturas de esa magnitud.
¿En qué otros estados habrá temperaturas bajo cero?
Además de Chihuahua y Durango, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en otras regiones montañosas del país.
Los estados son:
- Baja California: del lunes 23 al viernes 27 de noviembre.
- Sonora: del martes 24 al viernes 27 de noviembre.
- Coahuila: del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre.
- Zacatecas: del martes 24 al viernes 27 de noviembre.
También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de otras entidades, entre ellas:
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
El descenso de temperaturas está relacionado con la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8, la cual afectará principalmente al norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.
¿Dónde lloverá más fuerte por el frente frío número 8?
Además del frío, el SMN prevé lluvias de distinta intensidad a lo largo de la semana.
Lunes 23 de noviembre
Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros:
- Tamaulipas: sureste.
- Veracruz: norte y centro.
Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros:
- San Luis Potosí: este.
- Puebla: norte y este.
- Chiapas: norte.
- Tabasco: oeste y sur.
- Quintana Roo: costa y sur.
Martes 24 de noviembre
Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros:
- Puebla: sureste.
- Veracruz: centro y sur.
- Oaxaca: norte.
- Quintana Roo: norte.
Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros:
- Tabasco.
- Chiapas: norte.
- Yucatán: este.
Miércoles 25 de noviembre
Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros:
- Veracruz: sur.
- Oaxaca: norte y este.
- Tabasco: oeste y sur.
- Chiapas: norte y noroeste.
Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros:
- Puebla: este y sureste.
Jueves 26 de noviembre
El SMN prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:
- Nuevo León: sur.
- Tamaulipas: sur.
- San Luis Potosí: norte y este.
- Sinaloa: sur.
- Nayarit.
- Jalisco: noroeste.
- Michoacán: este.
- Guanajuato: norte.
- Querétaro.
- Hidalgo: norte y este.
- Estado de México: norte.
- Puebla: norte, centro y este.
- Veracruz: norte, centro y sur.
- Oaxaca: norte y este.
- Chiapas: norte.
- Tabasco.
Frente frío 8 provocará evento de Norte y oleaje de hasta 5 metros
El desplazamiento del frente frío número 8 también favorecerá un evento de Norte en el litoral del golfo de México y el istmo y golfo de Tehuantepec.
Para el miércoles 25 de noviembre, el SMN pronostica rachas de 70 a 90 km/h en:
- Veracruz: centro y sur.
- Istmo y golfo de Tehuantepec.
Ese mismo día se esperan rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, así como de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El viento estará acompañado de oleaje elevado, con alturas previstas de 4 a 5 metros en la costa centro y sur de Veracruz y en el golfo de Tehuantepec.
Para el jueves 26, las rachas de 70 a 90 km/h continuarán en el istmo y golfo de Tehuantepec. También se pronostica oleaje de 4 a 5 metros en la costa occidental de la península de Baja California.
¿Qué riesgos representan las lluvias y los fuertes vientos?
El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.
Estas condiciones pueden provocar:
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
- Deslaves.
- Encharcamientos.
- Inundaciones en zonas bajas.
- Caída de árboles y anuncios publicitarios por las fuertes rachas de viento.
Por ello, quienes viven en las regiones señaladas deben prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente ante lluvias intensas y vientos fuertes.
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