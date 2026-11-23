Frío extremo en México esta semana. Foto: Cuiartoscuro.

Una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá bajas temperaturas en distintas regiones de México durante esta semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Chihuahua y Durango registrarán cinco madrugadas consecutivas con temperaturas de entre -10 y -5 grados, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026, principalmente en zonas serranas.

El pronóstico también contempla temperaturas bajo cero en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas, mientras que el avance del frente frío provocará lluvias intensas, fuertes vientos y un evento de Norte en distintas entidades.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -10 grados durante cinco días?

El SMN prevé que las zonas serranas de Chihuahua y Durango sean las más afectadas por las bajas temperaturas durante los próximos días.

En ambos estados se pronostican mínimas de entre -10 y -5 °C durante cinco madrugadas consecutivas, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre.

Estos valores corresponden a zonas serranas, por lo que no significa que todas las localidades de ambos estados registrarán temperaturas de esa magnitud.

¿En qué otros estados habrá temperaturas bajo cero?

Además de Chihuahua y Durango, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en otras regiones montañosas del país.

Los estados son:

Baja California : del lunes 23 al viernes 27 de noviembre.

: del lunes 23 al viernes 27 de noviembre. Sonora : del martes 24 al viernes 27 de noviembre.

: del martes 24 al viernes 27 de noviembre. Coahuila : del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre.

: del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre. Zacatecas: del martes 24 al viernes 27 de noviembre.

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de otras entidades, entre ellas:

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

El descenso de temperaturas está relacionado con la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8, la cual afectará principalmente al norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá más fuerte por el frente frío número 8?

Además del frío, el SMN prevé lluvias de distinta intensidad a lo largo de la semana.

Lunes 23 de noviembre

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros:

Tamaulipas: sureste.

Veracruz: norte y centro.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros:

San Luis Potosí: este.

Puebla: norte y este.

Chiapas: norte.

Tabasco: oeste y sur.

Quintana Roo: costa y sur.

Martes 24 de noviembre

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros:

Puebla: sureste.

Veracruz: centro y sur.

Oaxaca: norte.

Quintana Roo: norte.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros:

Tabasco.

Chiapas: norte.

Yucatán: este.

Miércoles 25 de noviembre

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros:

Veracruz: sur.

Oaxaca: norte y este.

Tabasco: oeste y sur.

Chiapas: norte y noroeste.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros:

Puebla: este y sureste.

Jueves 26 de noviembre

El SMN prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Nuevo León: sur.

Tamaulipas: sur.

San Luis Potosí: norte y este.

Sinaloa: sur.

Nayarit.

Jalisco: noroeste.

Michoacán: este.

Guanajuato: norte.

Querétaro.

Hidalgo: norte y este.

Estado de México: norte.

Puebla: norte, centro y este.

Veracruz: norte, centro y sur.

Oaxaca: norte y este.

Chiapas: norte.

Tabasco.

Frente frío 8 provocará evento de Norte y oleaje de hasta 5 metros

El desplazamiento del frente frío número 8 también favorecerá un evento de Norte en el litoral del golfo de México y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el miércoles 25 de noviembre, el SMN pronostica rachas de 70 a 90 km/h en:

Veracruz: centro y sur.

Istmo y golfo de Tehuantepec.

Ese mismo día se esperan rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, así como de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El viento estará acompañado de oleaje elevado, con alturas previstas de 4 a 5 metros en la costa centro y sur de Veracruz y en el golfo de Tehuantepec.

Para el jueves 26, las rachas de 70 a 90 km/h continuarán en el istmo y golfo de Tehuantepec. También se pronostica oleaje de 4 a 5 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

¿Qué riesgos representan las lluvias y los fuertes vientos?

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Estas condiciones pueden provocar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves.

Encharcamientos.

Inundaciones en zonas bajas.

Caída de árboles y anuncios publicitarios por las fuertes rachas de viento.

Por ello, quienes viven en las regiones señaladas deben prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente ante lluvias intensas y vientos fuertes.

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