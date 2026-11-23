Cascos gratuitos para motociclistas de Irapuato. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Irapuato, en el estado de Guanajuato, dieron a conocer que entregarán más de mil cascos gratuitos a motociclistas del municipio, además de chalecos reflejantes. Esto como parte del programa “Casco Seguro, Irapuato Seguro”.

Mas de mil cascos gratuitos para motociclistas de Irapuato

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Irapuato anunció que las autoridades municipales entregarán mil 80 cascos de protección, además de chalecos reflejantes, a motociclistas a través del programa “Casco Seguro, Irapuato Seguro”, el cual lanzó la Dirección General de Movilidad y Transporte local.

De acuerdo con las autoridades de Irapuato, el principal objetivo de esta medida es buscar reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes de tránsito.

Para recibir uno, explicaron, los motociclistas interesados deben cumplir con una serie de requisitos. Además, agregaron, se entregarán hasta agotar las existencias disponibles y estará condicionada a la participación en actividades de capacitación y evaluación técnica.

¿Cuáles son los requisitos para recibir un casco gratis en Irapuato?

Los motociclistas interesados deben acreditar que cumplen con las condiciones de seguridad vial y documentación establecidas en la convocatoria.

Los requisitos generales son:

Constancia de asistencia del 100% y evaluación aprobatoria de la Motoescuela

Licencia de conducir vigente del estado de Guanajuato, tipo D

Tarjeta de circulación vigente de la motocicleta, propia o de un familiar directo

CURP oficial actualizada

Firma de la constancia de recepción y carta compromiso para utilizar el casco

¡Ojo! Quienes ya tengan su licencia tipo D y tarjeta de circulación podrán presentar una prueba de pericia técnica ante los instructores de Movilidad y Transporte para obtener la constancia correspondiente y recibir su casco.

Menores de edad también pueden recibir un casco gratuito

De acuerdo con las autoridades de Irapuato, estudiantes y motociclistas menores de edad, que tengan 16 años en adelante, también podrán participar en el programa para recibir uno de los mil 80 cascos gratuitos, pero deberán cumplir con requisitos adicionales.

Sobre esto, indicaron que los jóvenes tienen que presentar un permiso de conducir para menores vigente en Guanajuato, acudir acompañados de su padre, madre o tutor legal y entregar una identificación oficial vigente del responsable.

Además, deberán presentar un comprobante de domicilio reciente en Irapuato y contar con la firma conjunta del tutor en la constancia de recepción.

¿Hasta cuándo estará vigente este programa en Irapuato?

El programa comenzó desde el pasado 19 de octubre de 2026 y seguirá vigente hasta que se terminen los mil 80 cascos y chalecos reflejantes disponibles.

Personal técnico realizará una validación de las características físicas y tallas de los beneficiarios para garantizar que el casco proporcione una protección adecuada.

Por último, las autoridades de Irapuato informaron que entregarán solamente un casco por CURP registrada para evitar duplicidades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.