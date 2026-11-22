Incendio en edificio de Benito Juárez moviliza a bomberos; atienden a 2 personas
El fuego se registra en un departamento de la torre B, en Santa Cruz Atoyac; una columna de humo se observa a distancia.
Un incendio en un edificio de departamentos provocó una fuerte movilización de bomberos y cuerpos de emergencia en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).
El fuego se registra en un departamento de la torre B, ubicada sobre la calle Popocatépetl.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se extendió en uno de los niveles del inmueble y generó una columna de humo visible a distancia, mientras los servicios de emergencia trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros departamentos.
Bomberos atienden incendio en Benito Juárez
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudieron al inmueble para combatir el incendio. También se desplegaron ambulancias y unidades de rescate para atender la emergencia.
De acuerdo con los reportes disponibles, el fuego se encuentra en un departamento de la torre B. Las labores de los equipos de emergencia se concentran en sofocar las llamas y evitar que alcancen viviendas cercanas.
La altura del inmueble representa una dificultad para las maniobras de los bomberos, pues se reportó que las mangueras no alcanzaban directamente el punto donde se encontraba el fuego.
Dos personas reciben atención médica por incendio
Durante la emergencia, dos personas recibieron atención médica en el lugar para valorar su estado de salud.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si alguna de ellas requirió traslado hospitalario ni se han dado a conocer las causas que originaron el incendio.
Los cuerpos de emergencia continúan con los trabajos para controlar el fuego y evitar mayores afectaciones en el edificio.
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