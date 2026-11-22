Bomberos combaten incendio en edificio de Benito Juárez. Foto: Getty

Un incendio en un edificio de departamentos provocó una fuerte movilización de bomberos y cuerpos de emergencia en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

El fuego se registra en un departamento de la torre B, ubicada sobre la calle Popocatépetl.

🚨🔥 FUERTE INCENDIO EN DEPARTAMENTO DE LA CDMX



Un fuerte incendio se registra en un departamento ubicado sobre la calle Popocatépetl, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.



Elementos de emergencia ya se encuentran en el lugar realizando labores para sofocar las… pic.twitter.com/piuC3rMcvc — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 22, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se extendió en uno de los niveles del inmueble y generó una columna de humo visible a distancia, mientras los servicios de emergencia trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros departamentos.

Bomberos atienden incendio en Benito Juárez

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudieron al inmueble para combatir el incendio. También se desplegaron ambulancias y unidades de rescate para atender la emergencia.

#Ahora Incendio en un departamento de la Colonia Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez. Bomberos ya laboran en la zona. #CDMX pic.twitter.com/KNyoQmbPOO — Jorge Montiel (@Jorge_montiel) November 22, 2026

De acuerdo con los reportes disponibles, el fuego se encuentra en un departamento de la torre B. Las labores de los equipos de emergencia se concentran en sofocar las llamas y evitar que alcancen viviendas cercanas.

La altura del inmueble representa una dificultad para las maniobras de los bomberos, pues se reportó que las mangueras no alcanzaban directamente el punto donde se encontraba el fuego.

Dos personas reciben atención médica por incendio

Durante la emergencia, dos personas recibieron atención médica en el lugar para valorar su estado de salud.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si alguna de ellas requirió traslado hospitalario ni se han dado a conocer las causas que originaron el incendio.

Los cuerpos de emergencia continúan con los trabajos para controlar el fuego y evitar mayores afectaciones en el edificio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.