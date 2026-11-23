Trabajadores del IMSS protestando. Foto: IA

La Resistencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordó sumarse a la marcha del jueves 26 de noviembre en Viaducto, Ciudad de México (CDMX), y realizar otra movilización el sábado 5 de diciembre en Toluca, Estado de México (Edomex). Las fechas se definieron durante la Tercera Asamblea Nacional del movimiento, celebrada el 22 de noviembre en el estado de Puebla.

¿Cuándo serán las movilizaciones de la Resistencia del IMSS?

De acuerdo con el boletín del movimiento, la participación en la marcha del 26 de noviembre está prevista a las 14:00 horas, en coordinación con sindicatos federales y en apoyo a los sindicatos locales que iniciaron mesas de diálogo con Gobernación.

La marcha en Toluca se realizará el 5 de diciembre a las 10:00 horas. Al día siguiente, el domingo 6 de diciembre, el movimiento celebrará su próxima Asamblea Nacional en esa misma ciudad, también a las 10:00 horas, con sede por confirmar.

El movimiento también invitó a participar en una actividad el 25 de noviembre centrada en el régimen de pensiones y contempla realizar una asamblea con motivo del Día de la Enfermera para analizar la situación del gremio y definir una postura colectiva.

¿Cuáles fueron los acuerdos de la asamblea en Puebla?

El boletín de la Resistencia del IMSS enumera 13 acuerdos, propuestas y tareas:

Mañaneras. Se realizarán en sedes rotativas, según las necesidades del movimiento. Marcha en CDMX. El movimiento se sumará a la movilización del 26 de noviembre en Viaducto. Marcha en Toluca. Se realizará el 5 de diciembre a las 10:00 horas. Próxima Asamblea Nacional. Se celebrará el 6 de diciembre a las 10:00 horas en Toluca, con sede por confirmar. Representación por sección. Se propone designar a una persona representante o a un grupo de acuerdos en cada sección. La propuesta se someterá a votación individual y se presentará en la próxima asamblea. Difusión en redes sociales. Dulce y la doctora Nadia, de Puebla, seguirán a cargo hasta la próxima asamblea. Las publicaciones prioritarias se identificarán con un punto rojo. Evaluación de comités sindicales. Cada sección elaborará un documento de evaluación de su comité con base en 12 medidas, que el boletín menciona sin enumerarlas. Día de la Enfermera. Se contempla realizar una asamblea para analizar la situación del gremio y definir una postura colectiva. Régimen de pensiones. Se invitó a participar en la actividad del 25 de noviembre, que tendrá este tema como eje. Contratación. Se plantea impulsar el cumplimiento de los estatutos sindicales en los procesos de contratación. Universalización de los servicios de salud. Se acordó informar y capacitar a las y los trabajadores sobre sus posibles implicaciones laborales. Organización nacional. Se reafirmó la coordinación entre secciones, con participación horizontal, rotación de responsabilidades y respeto a la autonomía de cada sección. Actividades sociales y culturales. Se propuso organizar encuentros recreativos y de convivencia para fortalecer los vínculos entre secciones y acercar a más trabajadores al movimiento.

Los acuerdos de Puebla se retomarán el 6 de diciembre en Toluca, donde la Resistencia del IMSS celebrará su próxima Asamblea Nacional. En esa reunión se presentará la propuesta de designar a una persona representante o a un grupo de acuerdos por cada sección del movimiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.