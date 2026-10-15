INE mantiene trabajo a distancia tras fuga de combustible cerca de sus oficinas

INE. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene la suspensión de actividades presenciales en sus oficinas centrales de la Ciudad de México este jueves 15 de octubre de 2026, mientras las autoridades de Protección Civil revisan las instalaciones de una gasolinera cercana donde se originó una fuga de combustible el martes 13 de octubre.

El organismo informó que su personal continuará trabajando de manera remota hasta que las autoridades responsables emitan el reporte definitivo y confirmen que existen condiciones de seguridad para regresar a las instalaciones.

Las actividades institucionales se mantienen mediante la modalidad virtual y permanecerán así hasta nuevo aviso. La reanudación del trabajo presencial dependerá de los resultados de las revisiones y de la determinación de las autoridades competentes.

¿Por qué el INE mantiene el trabajo remoto?

La suspensión de actividades presenciales se implementó como medida preventiva para salvaguardar la integridad física de las personas que laboran en la sede central del instituto, ante la contingencia registrada en una estación de servicio cercana.

De acuerdo con la información difundida por el INE, las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México continúan con la revisión de las instalaciones relacionadas con el incidente, ocurrido el martes 13 de octubre.

El Instituto mantiene la coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para dar seguimiento a las inspecciones y conocer las condiciones para el retorno de su personal.

La institución señaló que comunicará oportunamente, a través de sus canales oficiales, cualquier decisión sobre la reanudación de las actividades presenciales en sus oficinas centrales.

INE evacuó a 866 trabajadores por fuga de combustible

La contingencia del martes 13 de octubre provocó la evacuación preventiva de 866 trabajadoras y trabajadores de la sede central del INE, medida que se realizó por recomendación de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil del instituto.

Según el reporte del organismo, durante la evacuación no se registraron personas lesionadas ni afectadas.

Desde entonces, el INE mantiene sus actividades institucionales a distancia mientras continúa la revisión de las condiciones de seguridad en la zona.

El regreso a las oficinas centrales no tiene una fecha confirmada, por lo que el personal deberá esperar la determinación de las autoridades responsables y el aviso oficial del instituto sobre el restablecimiento de las labores presenciales.

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