“El Chuy” y su esposa: Fiscalía revela presuntos nexos con red de extorsión

“El Chuy” vendía elotes y prestaba dinero. FOTO: Cuartoscuro

El caso de “El Chuy”, el vendedor de elotes asesinado junto con su esposa en Oaxaca, dio un giro tras las revelaciones de la Fiscalía estatal. Las autoridades señalaron que Jesús Alvarado Carrera presuntamente formaba parte de una red dedicada a préstamos “gota a gota” y extorsión.

El comerciante, que se volvió viral en redes sociales, fue asesinado junto con su esposa, Rosalba Sánchez, el pasado 3 de octubre. Aunque inicialmente se planteó que ambos habían sido víctimas de extorsionadores, las investigaciones ahora apuntan a posibles conflictos relacionados con préstamos de dinero.

“El Chuy” también prestaba dinero, revela Fiscalía de Oaxaca

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que las investigaciones identificaron actividades de préstamos informales presuntamente realizadas por el vendedor de elotes.

“Desafortunadamente tenemos identificado que sí, Chuy también prestaba”, declaró.

El funcionario explicó que una de las principales líneas de investigación sobre el doble homicidio está relacionada con desacuerdos entre personas involucradas en estos préstamos.

Según la Fiscalía, “El Chuy”, de 36 años, y Rosalba Sánchez, de 30, vendían elotes y esquites en el Centro Histórico de Oaxaca, pero también habrían participado en actividades financieras informales.

Exhiben audio de “El Chuy” amenazando a un comerciante

Una de las revelaciones de la conferencia fue un audio atribuido a “El Chuy”, en el que presuntamente amenaza a un hombre identificado como Gabriel por una deuda.

“Qué onda Gabriel, te ando marcando, wey, y te haces el muertito”, se escucha en la grabación presentada por las autoridades.

Después, la voz lanza una advertencia:

“Te voy a hacer feo, pinc$%& carnal. Voy a subir a verte a tu casa”.

La Fiscalía también exhibió una libreta presuntamente asegurada a Rosalba Sánchez, en la que se registraban cobros y préstamos.

De acuerdo con lo presentado, la pareja habría creado una empresa llamada FEM Capital Financiera, mediante la cual buscaban formalizar estas operaciones.

¿Por qué asesinaron a “El Chuy” y su esposa en Oaxaca?

Las autoridades difundieron imágenes de los momentos previos al asesinato, en las que se observa que dos personas seguían a la pareja.

“Presumimos nosotros que tiene que ver con un tema de delincuencia organizada”, señaló el fiscal Rodríguez Alamilla.

La investigación también apunta a posibles vínculos con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización señalada por su presunta participación en extorsiones, homicidios y narcomenudeo.

Hasta ahora, nueve presuntos integrantes de la ASAEO han sido detenidos, mientras continúan las investigaciones sobre la estructura relacionada con préstamos “gota a gota”.

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