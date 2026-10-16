Videos: Tesla presenta su nuevo Roadster, el “auto volador”

Nuevo Roadster. Foto: Tesla

Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster en Texas, Estados Unidos, con una demostración en la que el deportivo eléctrico se elevó, giró en el aire y aterrizó mediante propulsores. El evento, transmitido en vivo por X, reunió a más de 200 mil espectadores y mostró las maniobras de un modelo cuya producción está prevista para 2028.

La presentación se realizó este jueves en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX, cerca de Waco, Texas. Musk aseguró que la presencia de público era necesaria para demostrar que las imágenes del vehículo no habían sido generadas con inteligencia artificial.

El deportivo representa el regreso de uno de los modelos más esperados de Tesla. La compañía lo anunció en 2017, pero el proyecto acumuló varios retrasos desde entonces.

Tesla Roadster sorprende con saltos y propulsores

Durante la demostración, el Tesla Roadster subió por una rampa curva hasta quedar con las ruedas hacia arriba. Después descendió, giró en el aire y aterrizó mediante propulsores.

La exhibición también incluyó un salto sobre una fila de vehículos Tesla, entre ellos el camión Semi, mientras el robot humanoide Optimus ocupaba el asiento del conductor.

“Acaban de presenciar la historia. Los coches voladores ahora son reales”, afirmó Musk, tras la presentación.

Características del nuevo Tesla Roadster

La descripción del modelo destaca tecnologías para mejorar su aerodinámica, reducir su peso y permitir maniobras especiales. Estas son las características presentadas:

Roadster is a true pilot's car: active aerodynamics, a multi-mode suction system & cold-gas thrusters



Exterior

– Concealed headlights, full-length taillight & flush-mounted surfaces for a minimalist, highly technical form



– Super light wheels w/ thin spokes that reinforce… pic.twitter.com/3fT1dlUPX7 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Aerodinámica activa: ajusta elementos del vehículo para mejorar su comportamiento en movimiento.

ajusta elementos del vehículo para mejorar su comportamiento en movimiento. Sistema de succión multimodo: utiliza ventiladores para aspirar aire debajo del automóvil y generar fuerza de succión, incluso para mantenerlo boca abajo, según la descripción técnica.

utiliza ventiladores para aspirar aire debajo del automóvil y generar fuerza de succión, incluso para mantenerlo boca abajo, según la descripción técnica. Propulsores de gas frío: incorporan actuadores eléctricos para realizar ajustes rápidos y estabilizar el vehículo durante maniobras en el aire.

incorporan actuadores eléctricos para realizar ajustes rápidos y estabilizar el vehículo durante maniobras en el aire. Exterior minimalista: incluye faros ocultos, luz trasera de longitud completa y superficies al ras.

incluye faros ocultos, luz trasera de longitud completa y superficies al ras. Ruedas ligeras: tienen radios delgados diseñados para reforzar la resistencia estructural.

tienen radios delgados diseñados para reforzar la resistencia estructural. Pintura Ano White: ofrece un acabado inspirado en la industria aeroespacial, con protección ultravioleta y resistencia a la corrosión, según las especificaciones proporcionadas.

ofrece un acabado inspirado en la industria aeroespacial, con protección ultravioleta y resistencia a la corrosión, según las especificaciones proporcionadas. Vidrio Gold Glazed: tiene un tono que imita el recubrimiento de cobre de las viseras de los trajes espaciales, con detalles de titanio.

tiene un tono que imita el recubrimiento de cobre de las viseras de los trajes espaciales, con detalles de titanio. Interior ultraligero: combina tonos blancos y grises, microcamuray y refuerzos en los asientos para mejorar el agarre.

combina tonos blancos y grises, microcamuray y refuerzos en los asientos para mejorar el agarre. Materiales de alta resistencia: incorpora magnesio, titanio y fibra de carbono para reducir el peso.

incorpora magnesio, titanio y fibra de carbono para reducir el peso. Controles manuales: junto con una posición fija del asiento, buscan disminuir la masa del vehículo y mejorar la respuesta a las instrucciones del conductor.

Tesla mostró una prueba en la que el deportivo pasó de cero a 60 millas por hora, unos 96 kilómetros por hora, en 0.81 segundos. Musk afirmó que la empresa espera superar esa marca.

Roadster and a rocket have shared a ride before pic.twitter.com/fSjkkrvzqx — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

¿Cuánto costará el Tesla Roadster de Elon Musk?

Cuando Tesla presentó la nueva generación del Roadster en 2017, anunció un precio inicial de 200 mil dólares para la versión de entrada y de 250 mil dólares para la edición Founders Series. Sin embargo, habrá que esperar para conocer si la compañía actualizará el costo. Asimismo, la compañía reabrió las reservaciones con un depósito de 50 mil dólares,

La empresa prevé iniciar la producción en 2028, por lo que todavía falta conocer el precio final y las condiciones de venta del deportivo eléctrico.

Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus



Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 pic.twitter.com/CV7trDTS66 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

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