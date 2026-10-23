Caso Dasha Yunhuet: ¿Qué se sabe de la estudiante del CCH Oriente desaparecida y localizada en Nuevo León?

Localizaron con vida a Dasha Yunhuet. Foto: FGJCDMX

La desaparición de Dasha Yunhuet causó conmoción entre la comunidad del CCH Oriente; la comunidad estudiantil realizó bloqueos exigiendo su localización. El caso dio un giro esta semana, cuando las autoridades revelaron que ella se fue por su propia voluntad y no fue víctima de ningún delito.

¿Qué pasó con Dasha Yunhuet?

El reporte de búsqueda menciona que Dasha Yunhuet Vázquez Castro fue vista por última vez el pasado 16 de octubre, frente a la puerta 2 del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

Ese día llevaba pantalón de mezclilla azul, blusa de manga larga cerrada de color negro; tenis blancos; gorro de estambre color negro, con orejas de osito.

La comunidad estudiantil se organizó para realizar bloqueos, exigiendo a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) la búsqueda de su compañera y su pronta localización.

Por su parte, el CCH Oriente emitió un comunicado en el que se solicitó ayuda para encontrar a Dasha; también mantuvo contacto con los familiares para brindarles acompañamiento y apoyo.

Localizan con vida a Dasha Yunhuet; su desaparición fue voluntaria

Ayer jueves, el periodista Carlos Jiménez, alias “C4”, compartió una imagen enviada por Dasha Yunhuet, en la que asegura que su desaparición fue voluntaria y no fue víctima de ningún delito. La estudiante del CCH Oriente fue localizada en Nuevo León por autoridades capitalinas.

Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) confirmó que desde el pasado 18 de octubre estableció contacto remoto con la joven. Ella se encuentra en buen estado de salud y admitió que su ausencia fue voluntaria.

“NO FUI VÍCTIMA de NINGÚN DELITO”

Es una imagen enviada por Dasha Yunhuet, estudiante del CCH oriente, reportada por su familia como desaparecida.

Agentes de @FiscaliaCDMX la ubicaron en Nuevo León, pero ella dice q no quiere volver con su familia.

Por ser mayor de edad, la… pic.twitter.com/ZPHOkeEi6r — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 22, 2026

A los familiares de Dasha les compartieron las pruebas de vida y ayer tuvieron una llamada telefónica con ella. “C4” menciona que al ser mayor de edad, no la pueden obligar a que regrese.

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