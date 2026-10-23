Pentágono desclasifica archivos de ovnis: avistan triángulo negro que habría volado a gran velocidad sin hacer ruido

Foto: Gobierno de Estados Unidos

El Pentagono de Estados Unidos desclasificó este viernes 23 de octubre nuevos archivos sobre ovnis, entre los que destacan el reporte de un misterioso objeto con forma de triángulo negro que habría alcanzado velocidades cercanas a los 2 mil 900 kilómetros por hora sobre instalaciones militares secretas durante 2026.

Según los documentos no producía ruido ni dejaban estelas visibles, pese a desplazarse a velocidades comparables con las de aviones de combate.

“El objeto no generó ningún sonido detectable durante todo el encuentro. No produjo rugido de motor, zumbido de rotores ni ruido aerodinámico”, dice el archivo.

El avistamiento del misterioso triángulo negro quedó documentado por dos dependencias del Gobierno de Estados Unidos, el FBI y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), del Pentágono.

“Pasó de estar completamente inmóvil a realizar un vuelo horizontal a gran velocidad, que los observadores describieron como comparable a la de un avión de combate”. Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO)

Foto: Gobierno de Estados Unidos

Ambas instituciones elaboraron informes sobre el objeto volador no identificado.

¿Qué revelan los nuevos archivos de ovnis de Estados Unidos?

Los documentos incluyen testimonios de agentes federales que observaron un objeto de color negro y forma triangular en el oeste de Estados Unidos.

Según los reportes, esta estructura presentaba características poco habituales para las aeronaves conocidas.

“Observamos casi inmediatamente un objeto triangular negro, de gran tamaño, no reflectante, que se parecía mucho a un dron de ala delta”.

Entre los detalles descritos por los testigos destacan:

Forma triangular: una superficie negra, aparentemente uniforme y sin uniones visibles

una superficie negra, aparentemente uniforme y sin uniones visibles Velocidad elevada: estimaciones de desplazamiento cercanas a los 2 mil 900 kilómetros por hora

estimaciones de desplazamiento cercanas a los 2 mil 900 kilómetros por hora Ausencia de ruido: no se escuchaban motores durante los avistamientos

no se escuchaban motores durante los avistamientos Sin estelas visibles: los objetos no mostraban emisiones de escape

los objetos no mostraban emisiones de escape Temperatura uniforme: los dispositivos térmicos detectaron calor distribuido de manera constante

Foto: Gobierno de Estados Unidos

Uno de los informes señala que el objeto parecía carecer de cabina, motores visibles y estructuras utilizadas normalmente para controlar una aeronave.

Sin embargo, estas características corresponden a descripciones de testigos y evaluaciones preliminares, no a capacidades comprobadas mediante un análisis técnico concluyente.

¿Cómo detectaron los triángulos negros cerca de bases militares?

Uno de los testimonios incluidos en los archivos describe un objeto que apareció cerca de una zona montañosa mientras agentes federales realizaban labores de observación.

Los testigos señalaron que la estructura se elevó sobre una cordillera y posteriormente se desplazó a gran velocidad.

“A las 20:23 horas, la fuente 3, ubicada en un puesto de observación secundario y explorando hacia el oeste con un equipo térmico de largo alcance, detectó un objeto elevado que se desplazaba sobre la línea de la montaña y alertó a las fuentes 1 y 2”.

También destacaron que el triángulo negro volvió aparecer la noche siguiente, pero que una posterior búsqueda terrestre que no halló restos visibles ni evidencia de impacto en la zona de inspección accesible.

Por su parte, el informe del FBI señaló que, de acuerdo con las estimaciones de los testigos, el objeto habría alcanzado una velocidad de hasta 2 mil 900 kilómetros por hora, aunque no se realizó una medición instrumental que confirmara esa cifra.

A diferencia de los aviones convencionales, donde suele concentrarse calor alrededor de los motores, los agentes describieron una temperatura similar en distintas partes del objeto.

Las autoridades reservaron información sobre la ubicación exacta de las instalaciones y detalles de los encuentros por motivos de seguridad.

¿Los misteriosos ovnis pertenecen a extraterrestres?

Aunque los avistamientos han generado dudas sobre el origen de los objetos, los archivos no presentan pruebas de que se trate de tecnología extraterrestre.

Los informes también examinan si podrían corresponder a sistemas militares de otros países o tecnologías desconocidas.

Hasta ahora, el origen de los objetos descritos permanece sin una explicación definitiva.

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), encargada de investigar estos fenómenos, ha señalado en sus investigaciones que no ha encontrado pruebas verificables de tecnología de origen extraterrestre.

El término oficial utilizado para estos casos es fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), una categoría que incluye observaciones aéreas cuya naturaleza no ha podido determinarse.

¿Qué otros misterios aparecen en los archivos desclasificados?

La nueva publicación también incluye información relacionada con Skinwalker Ranch, una propiedad ubicada en Utah que ha sido escenario de numerosos relatos sobre fenómenos inexplicables.

Entre los documentos aparecen investigaciones de 2010 sobre supuestos encuentros con figuras extrañas y animales de características inusuales.

Uno de los expedientes describe la recolección de muestras de cabello para realizar análisis de ADN, después de que personas relacionadas con el lugar reportaran un supuesto encuentro con una criatura desconocida.

Los archivos también contienen registros históricos de avistamientos cerca de la isla Catalina, en California.

¿Por qué Estados Unidos está publicando archivos sobre ovnis?

La difusión forma parte de una iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump, mediante la cual distintas agencias federales revisan y liberan documentos relacionados con fenómenos no identificados.

Esta publicación de documentos corresponde a la séptima entrega de archivos y que continuará difundiendo información conforme avance el proceso de revisión.

La primera entrega de documentos relacionados con este tipo de fenómenos fue publicada el 8 de mayo de 2026, dicha tanda contiene 158 archivos, entre ellos documentos, videos y fotografías de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, por sus siglas en inglés), popularmente conocidos como ovnis.

Entre esos avistamientos destaca una esfera luminosa cruzando el cielo a gran velocidad, entre otros.

Pese a las nuevas revelaciones, las autoridades mantienen abiertos los interrogantes sobre varios de estos encuentros, sin confirmar que los objetos tengan un origen fuera de la Tierra.

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