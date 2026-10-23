Recuerdan a víctimas del huracán Otis a tres años de su impacto en Acapulco

Ceremonia en memoria de las víctimas de Otis. Foto: Celeste Hernández

Con una ceremonia solemne y una ofrenda floral en la bahía de Acapulco, autoridades de Guerrero recordaron a las víctimas del huracán Otis, al cumplirse tres años del impacto del fenómeno que devastó el puerto. Durante el acto, la bandera fue izada a media asta y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida durante el paso del huracán categoría 5.

Otis cobró la vida de 68 personas

De acuerdo con el registro de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el saldo oficial es de 68 personas fallecidas y 32 desaparecidas. Entre las víctimas se encuentran personas que estaban a bordo de embarcaciones cuando el meteoro impactó la costa.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó los avances en la recuperación de Acapulco, que tras los daños ocasionados por Otis ha trabajado en la rehabilitación de su infraestructura turística, hotelera y náutica.

“Hoy honramos la memoria de quienes perdieron la vida en aquel devastador huracán, nos solidarizamos con las familias que sufrieron afectaciones en su patrimonio, conmemoramos también la esperanza que empezó a germinar y a transformar este puerto histórico de la mano de todos los acapulqueños”, expresó Salgado Pineda.

A la ceremonia también acudieron personas que vivieron el impacto del huracán, entre ellas Damián Delgado y Andrea Cobela, una pareja originaria de la Ciudad de México (CDMX) que se encontraba hospedada en un hotel de la zona tradicional cuando el fenómeno golpeó el puerto. Ambos señalaron que regresar a Acapulco y continuar visitándolo es una forma de contribuir a su reconstrucción y apoyar la reactivación económica del destino turístico.

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